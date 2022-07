'It was the best of times, it was the worst of times’.

Así comienza una de las grandes novelas del XIX, ‘Historia de dos ciudades’, de Charles Dickens. Lejos de pertenecer exclusivamente a la época victoriana en que se escribió, o a la época del terror y la guillotina que recreó, es una frase que ilustra cada uno de los tiempos de la Historia y de nuestras historias. Decimos, escuchamos y leemos muchas palabras. Los medios de comunicación nos arrojan cada día pozales de frases. Tal vez alguna haya sido pronunciada con voluntad de pervivir en el tiempo. Pero no lo hará. Muchas frases son las dichas, pero pocas las elegidas por las caprichosas memorias de los mortales. Y por la aun más caprichosa, sesgada y voraz memoria de la Historia.

"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos", y el novelista inglés se refería a aquellos días de ilustración y de barbarie, de esperanza y de decepción, durante la Revolución Francesa. Pero todos los tiempos son así. Las luces conviven con las sombras porque las provocan. Nada hay que no tenga sombra: solo cuando el sol está en lo más alto no hay resquicio para los mentidos reflejos. Pero acaso el sol también se ha olvidado de escalar hasta el cénit y prefiere acercarse a los terrenos del Averno. Últimamente me encuentro por doquier la frase de Dickens; tal vez porque muestra la sensación que muchos tenemos sobre este mundo en el que todo es mejor y todo es peor. Sin olvidar que todo es susceptible de empeorar. Pero también de mejorar.