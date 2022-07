Cartas al director de HERALDO: Los Juegos Olímpicos y el Torico

Los Juegos Olímpicos y el Torico

Sospechas de que el presidente del COE se reuniera en secreto con Cataluña para los Juegos de 2030 negociando una contrapartida de 400.000 euros.

Sospechas de que el Torico que se estrelló contra el suelo podría ser una falsificación. Pero ¿qué lío es este?, ¿quien juega sucio en estos asuntos? El COE y los políticos independentistas han convertido al presidente de Aragón en el culpable idóneo del fracaso de la candidatura por no haberse doblegado a beneficiar a Cataluña y tragar con que el Pirineo aragonés fuese un mero territorio colaborador. Qué desvergüenza. ¿Se conformaría Cataluña con ser un territorio colaborador de Aragón en unos Juegos de Invierno? Radicalmente no. Parece que no ha habido juego limpio en el proyecto de los Juegos de Invierno, que el COE y la Generalitat querían dar unas migajas a Aragón con la esperanza de que se conformara. Al Gobierno socialista le sale más a cuenta quedar bien con Cataluña que con Aragón. A los socialistas aragoneses los tiene ganados, mientras que a los catalanes les tiene que bailar el agua y contentar para lo que todos sabemos. Solo faltaba que Pau Gasol hablara y culpase también a Lambán del fracaso de la candidatura. En qué poca estima tienen algunos a Aragón. Una próxima candidatura de Jaca que ha anunciado Lambán no tiene muchas posibilidades, pues ya se ha intentado en cuatro o cinco ocasiones. En cuanto al Torico de Teruel, este año habrá cambios en la Vaquilla como consecuencia del destrozo ocasionado. No se escalará la columna, se colocará una réplica de la imagen y el pañuelo se pondrá desde una grúa u otro método no invasivo. No cabe duda de que la columna se derrumbó por el mal uso que se hizo del monumento tras la celebración del Congreso Nacional de Toro de Cuerda.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Gracias por casi 30 años en La Rosaleda

Tras muchas mañanas de café, mediodías de vermú con salmuera y berberechos, tardes de granizados y noches de bocadillo con caña en el Parque Grande de Zaragoza, os decimos adiós. Hace unos días bajamos la persiana de nuestra barra por la nueva etapa del quiosco. Ante la imposibilidad de despedirnos de todas las personas que han formado parte de La Rosaleda, escribimos estas líneas. Gracias a esos niños que venían a por un helado, después a festejar con sus parejas y en los últimos veranos hacían hueco para el carrito del bebé. Gracias a esos señores que cada mañana se tomaban su café con leche. Gracias a los jardineros, que con mimo han cuidado el entorno y almorzado en nuestras mesas. Gracias a esas amigas que hacían de nuestra terraza su lugar de risas y cotilleos. Gracias a esas generaciones que se han columpiado y se han tirado por nuestros toboganes. Gracias a las familias que han enseñado a querer a nuestro parque con sus celebraciones. Gracias a todos aquellos que regresaron con más ganas que nunca después del confinamiento. Gracias a todos los camareros que con profesionalidad han llevado las bandejas y han sido la cara y sonrisa de La Rosaleda durante estos años. En 1993 comenzó nuestra historia con este quiosco, que ya era parte importante de la identidad del Parque, y desde entonces han sido casi tres décadas compartiendo momentos, entre las rosas y con el piar de los pájaros de fondo.

José Luis Clemente y Nati Adell. ZARAGOZA

Relativismo moral

Enciendo la ‘tele-tonta’ que decía mi padre, y nos dicen que, amén del cambio climático, que nos ha hecho sentir temperaturas extremas de calor en plena primavera, estamos viviendo una época de tsunami conservador, de regresión de derechos, de pérdida de valores democráticos, de involución. Siento discrepar. El triunfo del relativismo moral es evidente. No hay verdades a las que aferrarse. Solo tu verdad y mi verdad, y todas en el mismo nivel. Lo políticamente correcto triunfa por doquier, nadie quiere salirse del guion. Supongo que los exabruptos televisivos vienen a cuento del tsunami de la ‘derecha’ española en las elecciones de Andalucía; de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que hace retroceder a EE. UU. a la situación vigente antes de la sentencia ‘Roe vs Wade’ de 1973, cuando cada estado era libre de autorizar las interrupciones del embarazo (abortos) o no; y de la manifestación, convocada por más de 200 organizaciones de la sociedad civil en Madrid, cuyo objetivo nos concierne a todos, como ningún otro, y queda resumido en el lema: ‘Nos jugamos la vida’. Dentro de lo políticamente correcto, sin sectarismos, ni exclusiones, ni discriminaciones, pero dejando atrás el miedo, el miedo a no ser partícipes del espíritu imperante, debemos dejar oír nuestra voz. Una voz a favor del respeto a la vida, de la familia, del ser humano. No solo concierne a un parte de la sociedad, sino que es algo intrínseco al ser humano. Sí a la vida, con total rotundidad. Frente a una visión deshumanizada de la sociedad, que aboga por la cultura de la muerte (eutanasia), frente a una educación sesgada, partidaria y doctrinaria, y frente a un prisma equivocado con relación al aborto. Por cierto, ¿por qué el Tribunal Constitucional sigue callado?

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Verdad oficial

Todos los documentos públicos: BOE, INE, leyes, decretos... son la manifestación externa accesible al público después de pasar la censura y filtro que decide lo que se puede saber y más tarde interpretarán los historiadores del sistema, elevando sus conclusiones a los manuales de historia, para configurar la opinión pública o verdad oficial que todos los Estados tienen y que es mera fábula. Se ocultan hechos y se disfrazan otros. Las fuentes oficiales sobre las que se escribe la historia no son más que justificaciones de los gobernantes para seguir ostentando esa posición de ventaja absoluta, que nos trata en calidad de amo, sin tener en cuenta nuestros sentimientos, intereses y bien propio. El derecho administrativo sería la coraza que usa ese amo para defenderse de sus administrados expoliados y oprimidos, sobre la base de una Justicia que actúa tarde, mal y nunca. La misma doctrina oficial será utilizada como autojustificación del Estado ante actuaciones que podrían ser causa de proceso en tribunales, ora internos ora internacionales, cual sucede en la actual guerra civil de Ucrania, entre los prorrusos de las repúblicas de Donbás, región histórica, cultural y económica, y los seguidores de Zelinski con capital en Kiev. El poder del uno exige el exterminio del otro; ambos presentan una verdad que según ellos les legitima y a la vez deslegitima al otro. La internacionalización del conflicto: Rusia, por un lado, y EE. UU. y OTAN, por otro, cambiará la geopolítica mundial y pasaremos de tener derechos a solo tener deberes. Ante ese terremoto, surge el grito: ‘¡Sálvese quien pueda!’.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

