La nube no existe. Puedes almacenar casi diez mil fotos en tu móvil e incluso pagar por algún plan de almacenamiento y, sin embargo, no tienes más que un puñado de fotos; en concreto, las últimas que aparezcan cada vez que accedas a la carpeta de imágenes, incluidos memes y pantallazos. Pantallazos de esas series que no verás, de esas cremas que no te comprarás o de esos libros que no leerás. Y si las ves, si las compras, si los lees, no será, créeme, gracias a ese pantallazo que hiciste. Cuando la semana pasada llegó mi marido a casa con unos sobres correspondientes a tres carretes de fotos que habíamos llevado a revelar, me invadió una emoción tan nueva, pero tan antigua, que me costó reconocer: era una emoción analógica. Esto, entre otros temas, lo describe muy bien Miguel Serrano en ‘Cuántas cosas hemos visto desaparecer’, que aprovecho para recomendar, aunque la novela se publicara hace más de un año (y eso sea demasiado para cualquier timeline). Hay quien asegura que prefiere la nube o el Kindle en pos del minimalismo, pero, en cambio, acumula otras cosas que no rebosan toda esa emoción si las estrujas entre tus brazos. También la semana pasada, en mi departamento, nos despedimos de Carmen, una compañera que se jubila y a la que vamos a echar mucho de menos. Los regalos, originales y personalísimos, incluían, por otro lado, un colgante de plata. ¿Os dais cuenta, nos preguntó retóricamente Araceli, con los ojos empañados de lágrimas, de que el obsequio que más dinero ha costado es el que menos valor tiene? Feliz comienzo de verano: con las nubes justas y, si puede ser, un poco analógico.