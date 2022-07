A lo largo del siglo XX la agricultura ha evolucionado hacia sistemas de cultivo cada vez más industrializados, con uso de agroquímicos, semillas modificadas e invernaderos.

Esta Revolución Verde ha permitido incrementar la producción de alimentos a escala mundial, pero también ha tenido repercusiones negativas, marginando plantas locales bien adaptadas a su medio y, sobre todo, incrementando los costes de producción, la dependencia de las industrias químicas o bioquímicas y la contaminación de suelos y aguas, además de perder calidad y sabor muchos productos. Como reacción a estos problemas, desde mediados del siglo XX algunos agricultores decidieron utilizar métodos más naturales y ecológicos. Esta “nueva agricultura” se ha extendido en varios países, incluida España. No es una vuelta a los sistemas tradicionales, sino que se han introducido innovaciones con apoyo técnico y científico, mejorando el manejo de las explotaciones. Afecta a la agricultura, la ganadería y los productos elaborados, pero trataremos solo de cultivos y sus derivados.

Hay diversas modalidades de “agriculturas alternativas” respetuosas con el medioambiente y el paisaje, pero me centraré en la agricultura ecológica, que, como ya señalaron M. Altieri, E. Sevilla o S. Hecht, dota a estas prácticas de una base científica ecológica, incorporando el componente social y del medio en el que crecen esos productos. Sus beneficios pueden resumirse en tres apartados: medioambientales, sobre suelos, aguas, aire y biodiversidad; para la salud de los agricultores que no utilizan productos nocivos, y para el consumidor, por la calidad y mayor valor nutricional de esos alimentos sin aditamentos químicos; socioeconómicos, contribuyendo a un desarrollo rural equilibrado, apoyando al agricultor profesional y mejorando la trazabilidad del producto que llega al consumidor, con menos costes y menos control de las multinacionales. Su fin es obtener alimentos de calidad, en fresco o elaborados, respetando el medio ambiente y evitando el uso de productos químicos de síntesis. Estos productos han de adaptarse a unas normas que les permite ostentar un sello específico que muestra su condición ecológica.

El Ministerio de Agricultura español (MAPA) define la producción ecológica como “un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal”. En España las normas que certifican la calidad ecológica se aprueban en 1989 y en 1991 el Reglamento de la Denominación Genérica “agricultura ecológica” y su Consejo Regulador, actualizado en 2007, adaptándolo a las directrices de la U.E. para contrarrestar los efectos negativos derivados de la agricultura intensiva estimulada por la PAC.

En las últimas décadas la agricultura ecológica, ha cubierto en España casi 2,5 millones de has (9,5% de la SAU) con 50.000 operadores. Somos el primer productor agroecológico de la UE y el quinto del mundo. Los productos en fresco deben tener la garantía ecológica mediante la acreditación de los agricultores; los productos elaborados llevarán el sello ecológico en el etiquetado. En Aragón el proceso ha sido más lento, aportando el 3% del total del país, pero ya ocupa 70.000 has con más de mil operadores y tiene además un gran potencial para crecer, especialmente en cereales, viñedo, olivar, frutos secos y hortalizas. Hoy el 44% de la agroecología aragonesa se concentra en Campo de Belchite, Valdejalón, Los Monegros y la comarca de Zaragoza. Entre los productos elaborados destacan las conservas vegetales, aceites, panadería, vino y otras bebidas. El comercio de estos productos se ha orientado en buena medida a la exportación o tiendas especializadas, pero se va extendiendo, más allá de los mercadillos, a los supermercados, grandes superficies y venta on line.

Hemos hablado de las ventajas, pero todavía el consumo no es elevado, no solo por los escasos puntos de venta y porque los españoles, en general, no nos hemos mentalizado sobre sus ventajas, sino también porque su precio suele ser algo más elevado que el de los productos convencionales. Estos son problemas que deben abordarse, teniendo en cuenta los beneficios de la agroecología para la salud y el medioambiente.