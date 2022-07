Cartas al director de HERALDO: Más señoritos, pero los mismos cortijos

Más señoritos, pero los mismos cortijos

La evolución y resultados de las últimas elecciones de Andalucía me hacen cavilar.

Por supuesto que estoy de acuerdo en que el PP ha sido el claro vencedor porque sencilla y llanamente ha resultado el más votado. Pero sorprende, siendo un entorno favorable, donde la identidad del andalucismo ha estado siempre intrínsecamente unida con el socialismo. Entre las causas, se me ocurre pensar que en Andalucía el número de señoritos se haya podido multiplicar, descendido el número de pobres y necesitados y, en consecuencia, el número de votantes de izquierdas sea cada vez menor. De ser así, sería bueno, ya que las clases sociales tienden a equipararse cada vez más y desde luego constituiría un motivo de alegría, lo que incita a divertirse, a tomar sangría, tinto de verano o rebujitos, en una comunidad que hasta hace poco era la que más diferencia tenía en cuanto a clases sociales y también una de las rentas ‘per cápita’ más bajas. Otra causa de la debacle de estos resultados puede ser la corrupción, los eres, pendientes todavía de revisión por parte del Tribunal Supremo. Están pagando su culpa hasta las últimas consecuencias y, posiblemente, ha sido en las grandes urbes donde más se ha notado. Por el contrario, el electorado del PP, el electorado de derechas, es distinto y, al hablar de corrupción, ya se sabe, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo. Su arma arrojadiza como respuesta y defensa contra el PSOE siempre son los eres de Andalucía, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, UGT, CC. OO. Ellos también tienen múltiples casos de corrupción diseminados a lo largo y ancho de la geografía española, pero su electorado, junto con estos nuevos señoritos, les perdona, son fieles y acuden siempre sumisos a las urnas y les votan haciendo oídos sordos a las tropelías cometidas por dirigentes de su partido.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

El Torico, patas arriba

El descalabro del Torico ha servido para muchas cosas y ninguna buena. En primer lugar, hay que celebrar que no ha habido ningún daño físico a personas. Esa es tal vez la mejor noticia. Todo lo demás es nefasto. Nefasta nuestra alcaldesa, nefasta la oposición. Nefastos también muchos supuestos expertos, que, a toro pasado, o, mejor dicho, a Torico derribado, se han puesto a pontificar sobre la barbaridad de atar más de una veintena de maromas a la columna del monumento para celebrar el Congreso Nacional del Toro de Cuerda. A los antitaurinos, se lo han puesto en bandeja: si a un toro de hierro, las cuerdas lo han derribado, le han roto las patas y los cuernos, qué no le harán a un toro de carne y hueso atado contra su voluntad. La alcaldesa Buj ha mostrado su incompetencia para ocupar el puesto de primera regidora del Ayuntamiento de Teruel. No porque debería saber de sogas, tensiones, resistencia de materiales o ‘hierro podrido’, sino por su desastrosa gestión del suceso, su precipitación y su incompetencia para dirigirse a los ciudadanos. Lamentables y desafortunadas han sido las declaraciones de todos los miembros de la oposición en el Ayuntamiento, destacando sobre las demás las del Samuel Morón. ¿Qué ha hecho el PSOE cuando gobernaba en la ciudad para comprobar la estabilidad del monumento, la putrefacción de los hierros y estabilidad de la columna? Nada. ¿Qué dijeron los expertos del PSOE cuando se colocaron la veintena de sirgas en la columna? Nada. Tampoco han estado acertados algunos ciudadanos que se niegan a que la puesta del pañuelico se haga con una grúa o un andamiaje y no escalando la columna. Para mantener la tradición, dicen. Por tradición, entonces, habría que volver a labrar la tierra con bueyes en lugar de tractores y segar el trigo con hoz y olvidarse de las cosechadoras. El despachurramiento del Torico ha servido para poner en evidencia la ineptitud de nuestros políticos, los que mandan y los de la oposición. Quédense con sus nombres por si aparecen en las listas en las próximas elecciones. Para no votarles, claro.

Evaristo Torres Olivas. Villarquemado (Teruel)

Paco Bono, profesor

A mediados de los años 70 tuve la oportunidad de conocer y relacionarme con Paco Bono al hilo de la creación en Zaragoza de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tuve a Paco como profesor en la asignatura de Teoría Económica (Macroeconomía), curso 1975-1976, demostrando una capacidad excepcional para transmitir los conceptos básicos de economía que dominaba ampliamente. Aun siendo muy joven entonces (30 años), ejerció como profesor revelando una madurez pedagógica y razonamiento intelectual excepcionales. A principios de 1998, Paco recabó mi colaboración en un artículo de la revista ‘Economía Aragonesa’ (publicado el 24 de julio de 1998, ‘El mercado de trabajo: el espectro de la demanda y la inserción laboral’), de la que fue iniciador. Desde que empezamos a trabajar juntos sobre el diseño, presentación, redacción, etc., me sorprendió muy gratamente el conocimiento profundo y la capacidad de análisis de Paco en un campo tan amplio y complejo como el mercado de trabajo. Desde mi admiración y gran aprecio personal por Paco, hombre de extraordinarios valores humanos, profesionales y éticos, expreso mi más profundo sentimiento por tan irreparable pérdida, que hago extensivo a su familia.

Martín Diago Montesinos, ex director provincial del Instituto Nacional de Empleo (1994-2004). Zaragoza

Rencores políticos

En su día les dije que las Olimpiadas pasarían de largo por Aragón, Sánchez se la tiene jurada a Lambán. Quien tenga memoria recordará que Lambán se posicionó con Susana Díaz en momentos belicosos del PSOE, cuando dijo que aquella estaba tocada con la varita de los dioses. Luego, le fallaron los dioses y ganó quien todos sabemos. Y otro tanto le puede pasar a Azcón con Núñez Feijoo, que su incontinencias verbal le hicieron cometer el mismo error: se posicionó con Pablo Casado y apresuradamente, al ver su metedura de pata, cambió de posicionamiento. A este solo le cabe esperar que no sea tan rencoroso Núñez Feijoo como lo ha sido –a las pruebas me remito– Sánchez con Lambán.

Luis A. Vallés Gascón. ZARAGOZA

¿Adónde vamos?

La noticia de la falta de pollos para octubre, por lo menos a mí me ha creado tal desazón que me ha venido a la cabeza el fascinante relato de Blasco Ibáñez ‘Los cuatro jinetes del Apocalipsis’: la peste –covid–, la guerra –65 conflictos armados hay en la actualidad aunque solo se habla Ucrania–, el hambre –solo hay que pensar en un melón: hasta 16 euros valen– y, por último, la muerte. Nos están masacrando y no hacemos más que mirar el móvil y aguantarnos. ¿Qué ha sido de Mayo del 68? ¿Adónde vamos?

Jesús Garza Marco. MEDIANA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)

