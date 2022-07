Cartas al director de HERALDO: De la cima del Aneto al hospital de Barbastro

De la cima del Aneto al hospital de Barbastro

El sábado 18 de junio fui rescatado de la punta del Aneto tras un accidente.

El HERALDO lo ha descrito en una crónica sobre el riesgo actual que supone esta montaña. Nunca hasta ahora había encontrado un argumento de peso para escribir a un periódico. Pero dar las gracias públicamente a todas las personas que participaron en mi rescate y atención sanitaria es razón más que suficiente. Desde que ocurrió el accidente en la misma cima hasta acabar la reparación quirúrgica en el hospital de Barbastro, no llegaron a transcurrir ni seis horas. Soy médico, trabajo en un hospital madrileño y puedo asegurar que este dato es increíble, difícilmente mejorable. Pero es que, además, la calidad de esta atención y el calor humano que se me brindó a lo largo de toda la cadena de atención estuvo a la misma altura. Tengo 58 años, soy de la comunidad vecina de Navarra, llevo toda mi vida haciendo montaña y disfrutando, en especial y apasionadamente, del magnífico Pirineo aragonés. Muchas veces, durante mi actividad, he visto y oído sobrevolar helicópteros del servicio de rescate de la Guardia Civil. Siempre da angustia sentir su compañía en el aire porque testifica un accidente. Ahora, sé que experimentaré también amparo y agradecimiento. Gracias de corazón a los agentes de la Guardia Civil del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña con base en Benasque que participaron (anónimos), al doctor Juan Pérez Nievas, que acudió con ellos a la montaña en el helicóptero y me practicó la primera cura, a los miembros del 061 que me desplazaron hasta el hospital de Barbastro (Jorge) y a todas las personas del hospital que actuaron con tanta agilidad, amabilidad y profesionalidad (la auxiliar Sandra y el doctor Néstor Gran Ubeira, traumatólogo, entre otros).

Alfonso Andueza Artal. MADRID

El precio de una foto

Si en el anterior encuentro de nuestro presidente con presidente USA, de una duración aproximada de 27 segundos, nos quiso convencer el gobierno de España, que habían arreglado el mundo entre dos, que dirán de esta reunión con foto, saludo y charla. Nuestro Sr. Sánchez estará contento, aunque lo debería tener difícil si fuese un gobierno normal. Mientras el abraza a la OTAN, sus socios de gobierno, están en la calle con las pancartas, que han desempolvado, con el NO A LA OTAN. Me figuro que como todos ellos están por lo que están, realizan una escenificación para sus huestes para seguir en el gobierno porque saben que fuera el no tendrían alfombras ni moquetas. A la vez el Sr. Biden se marchará contento a su pais porque le han admitido, sin rechistar, que posicione dos barcos de guerra mas en la base de Rota. Resumiendo, el uno ha colocado 2 barcos de guerra, el otro se ha sacado la foto para callar a la oposición que tanto se reía de los 27 segundos de la otra vez y la comparsa que sustenta al gobierno ha salido a la calle para demostrar, a la poca gente que les queda, que siguen estando contra el capitalismo, aunque vivan como ricos.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

La dignidad de Aragón

El Gobierno catalán y el COE han intentado echar la culpa a Aragón del desaguisado de los Juegos Olímpicos (JJ. OO.) de invierno. Aunque no conozco en profundidad el tema, me fío más de lo que diga Lambán que de lo que digan los otros dos juntos. Del Gobierno catalán ya tenemos los antecedentes de sedición, prevaricación y no sé cuántas cosas más. Del COE conocemos que se debe al Gobierno central, que los indultó y luego gobierna con su apoyo. Por eso me creo más a los representantes de Aragón. Estoy convencido de que los han intentado engañar una y otra vez para quedar ellos en primer lugar y dejar a Aragón como un mero comparsa. No dudo que Aragón ha intentado llegar a soluciones aceptables para todos, pero dialogar con un nacionalista es muy difícil porque su música suena siempre igual, es decir, la razón es mía y no existe otra. Por ello, felicito a todos los que han intervenido en las conversaciones dejando claro que Aragón participaría en un plano de igualdad y respeto. No habrá JJ. OO. de invierno en 2030, pero habrá otros. Y Aragón estará ahí, con su dignidad intacta.

Joaquín Palacios Latasa. ZARAGOZA

Pau Gasol

Ignoraba que el buen jugador español de baloncesto Pau Gasol fuera también entendido en esquí, o en cualquier otra modalidad de deportes de invierno. Por las declaraciones que ha efectuado sobre el comportamiento de la parte aragonesa en la solicitud de la olimpiada de invierno, veo que no ha practicado ninguna de ellas, y probablemente ni conoce las pistas aragonesas. Seguramente se ha dejado llevar por el apego a su terruño, o peor, ha sido mal informado y ha hablado sin conocer todos los puntos de vista. Su comportamiento me recuerda al de un aficionado que se queja del árbitro que pita una personal antideportiva a un jugador de su equipo. Afortunadamente en baloncesto ACB existe el ‘instant replay’ para revisar las jugadas dudosas, pero para Gasol no parece existir duda alguna sobre el comportamiento de ‘su’ equipo, Cataluña, además, el delegado FIBA –el COE en nuestro caso– también está de su parte. Para nosotros ha habido un claro tongo, un abuso del equipo grande, Cataluña, sobre un modesto pero digno, Aragón. Invito a Gasol a que se dé una vuelta por nuestras estaciones de esquí y conozca la hospitalidad de nuestros pueblos. España también está al sur del Ebro amigo Pau.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Valioso profesorado

El efecto Pigmalión es la expectativa que alguien más tiene de nuestras capacidades. Si estamos rodeados de personas que tienen fe en nosotros y nos lo transmiten, las probabilidades de conseguir nuestros objetivos aumentan. Lo saben bien los profesores, sobre todo los tutores. Se esfuerzan en conocer a sus alumnos y potenciar sus puntos fuertes. Saben cómo depositar expectativas realistas sobre sus alumnos. Trabajan conjuntamente con orientadores y padres para sacar la mejor versión de cada uno de sus pupilos. Además de conocimientos teórico-prácticos, les proveen de educación para la vida, para la sociedad y para que desarrollen una sana autoestima, espíritu crítico y sepan ser en el futuro buenos profesionales y ciudadanos con buenos principios. La labor del profesorado es difícil y apasionante. Muchos marcan para bien las vidas de sus alumnos. No les restemos el gran valor que tienen en el ejercicio de su vocación formadora.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

