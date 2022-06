Cartas al director de HERALDO: Voluntariado por Zaragoza, una gran familia

Voluntariado por Zaragoza, una gran familia

Parece que fue ayer, pero ya han pasado 14 años del evento más importante jamás celebrado en nuestra querida ciudad.

La exposición internacional 2008, agua y desarrollo sostenible. En aquellos imborrables tres meses de convivencia, aquel cuerpo de voluntariado, y con la mejor de nuestras sonrisas, nos sentimos útiles en ese contacto directo con gente venida de diversas partes del mundo. Pasada esa irrepetible experiencia, aquel capital humano estaba deseoso de seguir colaborando en las necesidades presentes y futuras de nuestra ciudad. Fundamental para su continuidad fue el apoyo de aquel equipo maravilloso formado por Carmen Campos, Marta Colomer y nuestra añorada Ana Aznar. Hoy, aquellos voluntarios y otros muchos que se han ido uniendo durante estos 14 años, siguen adelante como organización pública denominada Cuerpo Municipal de Voluntariado por Zaragoza, con el lema ‘Cuidemos a la ciudadanía’. En recuerdo de aquel 14 de junio, como cada año, la sala Multiusos volvió a ser escenario de la fiesta del voluntariado. Un acto multitudinario, con nuevos uniformes, donde la gran familia que formamos ha vuelto a reunirse. No faltaron abrazos, besos y también añoranza, por aquellos compañeros que ya no están entre nosotros. Se entregó el título de apadrinamiento, este año ha recaído en Alberto Zapater, gran zaragocista y mejor persona. Otro Zapater, este, Javier, presentador de ‘Menudo es mi pueblo’ en Aragón TV y humorista, animó la fiesta. Pero no podemos olvidar que mantener un cuerpo de voluntarios si cabe más vivo que nunca no sería posible sin el apoyo logístico y humano del alcalde de la ciudad, el concejal de participación ciudadana, Javier Rodrigo, y la responsable del cuerpo, nuestra querida Charo Vela, sin olvidar a su amable y cercano equipo de funcionariado.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Con la escoba en la mano

Desde mi ventana veo a un vecino de la vivienda de enfrente escobar con energía la galería de su casa. A continuación coge la fregona. Con pasión friega a izquierda y derecha. Se llama Cosme y se acaba de jubilar. Enjuto, calvo, con espalda curvada. Su mujer, Josefa, corta de estatura y algo gruesa, siempre fumando en una ventana. Coincidí un día con ella en la calle. Me paró y me contó lo harta que estaba de su marido desde que se jubiló. Era obsesivo con la escoba y la fregona. Cuando dejaba una, cogía la otra. Comía con la escoba al lado de su silla y cuando caía una miga de pan al suelo, la recogía inmediatamente. Ella se ponía a fregar los cacharros después de comer y detrás se ponía él con la fregona por si caía al suelo alguna gota de agua. Permanecía de guardia a su lado mientras lavaba la vajilla. La mujer ideó una estrategia. Le sugirió que de rodillas se fregaba mejor. Emocionado, siguió el consejo de su mujer. De rodillas se puso a fregar sin levantar la cabeza. Le comenté a Josefa que leí una vez que a la actriz Elizabeth Taylor el psiquiatra le recomendó escobar y fregar su casa todos los días como terapia contra la depresión. Entonces Josefa sospechó que Cosme sufría una depresión por jubilarse y con la escoba y la fregona se sentía útil.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Temperaturas sofocantes en las aulas

Alumnos de primaria con ventiladores pequeñitos a pilas, funcionando en las clases mientras estudian y atienden a sus profesores. Estos haciendo lo posible por apaciguar y atenuar estas excesivas temperaturas; sobre la marcha, conforme se les van ocurriendo soluciones momentáneas; dando la opción a sus niños de salirse al pasillo o las escaleras para recoger algún resquicio de brisa con tal de huir del sol achicharrador que pega en las ventanas durante todo el día. Imposible bajar persianas y encender luces para no acumular más calor. Cualquier sitio alejado de ellas es más refrescante. Nada que apacigüe las temperaturas tan extremas. Parece como si el mercurio se sintiera incómodo en su cubil y quisiera saltar del termómetro al exterior para respirar un poco. Un calor agobiante todos estos días previos al final de curso. Aguantaremos..., aunque a los profesores nos queden más días lectivos que a nuestros alumnos. Nos consolaremos en pensar que las temperaturas bajarán un poquito y pronto nos llegarán las vacaciones.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Nadal: así se asciende con humildad

Quizás el mejor deportista español de todos los tiempos sea Rafael Nadal Parera. Se podría decir también del mundo, ya que es el único que tiene 22 entorchados de Gran Slam, Jokovic y Federer –sus grandes rivales– tienen 20. Ahora se anuncia, la próxima alegría que le supondrá ser padre, lo único que le faltaba. Nadal, en el tenis lo ha sido todo y, posiblemente, en muchos años no salga una persona de sus características, porque este hombre lo tiene todo: es campeón, es sencillo, es buena persona, y ahora se acercan amplias posibilidades de la retirada. Es el momento de que, a nivel nacional, todo el deporte, el público en general y el Gobierno de la nación se vuelquen en ofrecerle un homenaje, porque personas de esta calidad merecen el aplauso más sincero. Rafael Nadal es un hombre prudentísimo, no rehuye nada, ni entrevistas –cuando la riada de Manacor, fue el primero en dar la cara–; tiene academia para deportistas, es una persona completa y sirve de enseñanza a la ciudadanía en general, sobre todo a los niños, que pueden muy bien tomar nota de cómo se asciende con humildad. Ha habido grandes deportistas como Pelé, Di Stefano..., pero la calidad, seriedad y hombría de Rafael no tiene parangón.

Antonio Rodríguez Cabello. ZARAGOZA

Los sombreros son para el verano

Una vez llegados a la época veraniega anual, y con el antecedente de varias semanas de calor intenso, para proteger debidamente nuestra cabeza de la peligrosidad de los rayos solares, resulta recomendable el uso de los sombreros. Claro está que para la práctica de cualquier tipo de deporte, es siempre mucho más práctica la utilización de gorros y gorras de diferentes texturas y colores provistos de sus correspondientes viseras, que destacan principalmente por tapar muy bien el sol. Pero para otros contextos, existe un amplio abanico de posibilidades en cuanto a sombreros se refiere: del modelo clásico ‘gondolero’, que se hecho viral entre las mujeres como complemento para las bodas, al tradicional ‘vaquero’, procedente de los estados americanos, donde se hicieron tan populares que los llevaban incluso hasta para ir a comprar el pan. Mención especial merece el conocidísimo y genuino ‘Panamá’, caracterizado por que está tejido a mano y posee una reconocida calidad y que, a pesar de su nombre, es originario de Ecuador.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

