Cartas al director de HERALDO: La marginación de la carretera N-122

La marginación de la carretera N-122

Loable el anuncio pomposo de la Consejería de Vertebración del Territorio sobre la puesta en marcha del "mayor concurso de la última década, el arreglo de las principales carreteras autonómicas y su conservación durante los próximos 25 años", con un "presupuesto de licitación de 629 millones de euros".

Largo me lo fiáis pero, dado el reconocido "pésimo estado de conservación" de las mismas, adelante con el concurso, mejorará la ‘vertebración intraterritorio’. Eso sí, la vertebración con otros territorios limítrofes sigue siendo muy deficiente, solo hay que fijarse en el mapa de arreglos propuesto. En concreto, sigue marginada la conocida carretera nacional N-122 en su trayecto aragonés, vía que comunica Aragón con Castilla-León, Galicia y Portugal, a través del valle del Duero, y prolonga el tráfico de estas regiones hasta Cataluña. N-122 con criterios de carretera urbana en muchos de sus tramos, a su paso por el interior de Tarazona, Bulbuente, Maleján, Borja…, no desdoblada, sinuosa, con firme irregular en muchos kilómetros, y una muy elevada intensidad media diaria de vehículos ligeros y pesados. Si a eso añadimos el peligro de que en esta N-122 no se respeta ni se controla la obligada limitación de velocidad (50 km/h) a su paso por el centro de núcleos urbanos, el panorama es patético. Las soluciones están ahí, pero con lo único que contamos es con la desidia e inoperancia de la DPZ, DGA, ministerio, autoridades locales, DGT, Guardia Civil de Tráfico… ¿Cuestión de competencias autonómicas frente a estatales? No parece que sea una excusa. Castilla-León y Navarra se están moviendo más rápido, y se completará la autovía en su variante desde Ágreda hasta Tudela, con todo lo que implica de seguridad vial y generación de riqueza. Mientras tanto, Aragón… a la cola, cómoda en su indolencia.

Luis María Orte Martínez. ZARAGOZA

Cocidos en el tren

Viernes 17 de junio. A las 16.35 ha salido un tren regional desde Pamplona a Zaragoza con una temperatura de 40 grados en Navarra y Aragón ese día. Soy uno de los ¿600 pasajeros? (no sé calcular el número) que asisten estupefactos al horror que se nos viene encima. ¡El convoy no lleva aire acondicionado! En mi vagón veo dos bebés llorando, personas mayores, la gente asfixiada, sudorosa, agobiada por la mascarilla y, por supuesto, el interventor sin ningún tipo de argumento o excusa coherente. Durante más de dos horas estuvimos cociéndonos a fuego lento como centollos. ¿Es de recibo que pagues un billete y viajes en semejantes condiciones? ¿Renfe, como potente empresa estatal que es, no tiene capacidad para reparar el aire acondicionado o poner, en su defecto, otro tren? ¿Qué habría pasado si algunos pasajeros se niegan a pagar el billete? (hecho para mí normal ese día). Se presenta un presumible tórrido verano y solo pido que piensen un poco más en los viajeros. Basta cierta previsión y un poquito de empatía. Por cierto, seguiré subiendo a ese tren. Se le coge cariño tras diez años.

Armando López Capapé. ZARAGOZA

Juegos de invierno

A raíz de la candidatura conjunta de los juegos de invierno de 2030 entre Aragón y Cataluña, y echando la vista atrás en la historia, constatamos la afición que tienen nuestros vecinos los catalanes a apropiarse de cosas que no les corresponden: se atribuían un reino cuando eran un simple condado, en los libros de textos de sus colegios tergiversan la historia a su antojo, creando cantidad de conflictos con las autoridades educativas, privan a los alumnos de la enseñanza en castellano que les corresponde y un sinfín de situaciones a cual más rocambolesca. A lo que iba de los juegos de invierno, siendo que siempre ellos tienen el ‘yo más’ en su política y viendo que la candidatura se va al traste, por no repartirse equitativamente el pastel de dichos juegos, propongo al Sr. Lambán –solo por incordiar–, una batería de anuncios televisivos a nivel nacional poniendo en valor nuestro Pirineo, nuestros paisajes, nuestras gentes, todo lo que hace que seamos un referente a todos los niveles en el aspecto turístico, precisamente en estos días en los que la polémica está servida. Aunque, conociendo a unos y a otros, posiblemente mirarán para otro lado y a otra cosa, mariposa.

Fernando Bosque Guardingo. ZARAGOZA

Comentarios racistas

Escribo esta carta para expresar mi sentimiento ante la falta de acciones para hacer respetar las normas que prohíben los comentarios de discriminación hacia mi raza negra. Soy la presidenta de Mujeres Africanas de Habla Inglesa en Aragón. Fui a ver una obra de teatro que se llama ‘El premio’, creada por Joaquín Górriz. Los comentarios feos y asquerosos hacia mi raza dominaban la obra; me traumatizó y no podía soportarlos. ¡Qué humillación, qué falta de respeto hacia mi raza y qué prejuicios negativos contra un grupo de personas por el color de su piel! Estos comentarios dañinos nos hacen saber que los individuos que los hacen tampoco valoran su cultura. El racismo es inaceptable y mucho más en este siglo y a estas alturas. Quiero que la obra se detenga y no vuelva a representarse nunca. El autor no puede crear una comedia que perjudica a un grupo de personas, no puede hacer la vida imposible a algunas personas para ganarse la vida. Si hay una ley contra comentarios de discriminación racial, tiene que ser firme. El respeto hacia otros se mantiene para el bien común de todos.

Gloria Igbinakhase. ZARAGOZA

Nos quitan un profesor vocacional

El CEIP Zalfonada se queda sin un profesor vocacional, de esos a los que los exalumnos recuerdan con cariño porque les enseñó a leer; el cual, en una etapa tan complicada como 1º de primaria y en la era poscovid, es ejemplo de lo bien que funciona nuestra educación pública y de lo bien preparados que están nuestros maestros. Querido por los padres por su saber y con una antigüedad de diez años en el centro. El equipo directivo del CEIP Zalfonada ha hecho todo lo que está en sus manos y más para que no nos lo quiten. Porque la verdad es que nos lo quitan, perjudicando la educación de nuestros hijos y al colegio. Es técnicamente un desplazamiento, porque el consejero de Educación, Felipe Faci, a través del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, nos ha dicho que tenemos 17 aulas y nos corresponden 22,5 maestros, no 23 como tenemos ahora. Que disculpe el señor Faci, pero no nos quita medio profesor, sino un profesor entero. No creo que tengan que ser los niños los que paguen los errores que la Consejería comete y espero que si hay que hacer recortes, no sean siempre en educación.

Sonia Escusol Pascual, madre de un niño de 1ºA de primaria del CEIP Zalfonada. ZARAGOZA

