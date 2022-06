Renovarse y morir

Sobrepasada la treintena, la juventud está cada vez más mermada.

Es un hecho objetivo, contrastable por diversas variables (físicas, familiares…), en las que no me detendré porque la gran mayoría de quienes estáis leyendo estas líneas ya las habéis experimentado.

El informe Digital News Report 2022 deja constancia no solo de un generalizado, y progresivo, descenso en el interés ciudadano por las noticias sino, también, y es lo fundamental, de un cambio de tendencia en la forma en la que el público más joven consume aquellas. Y la prensa escrita, en papel, pero también en formato digital, no sale bien parada. La generación Z evita los periódicos, fundamentalmente, por su lenguaje complejo y el esfuerzo que conlleva su lectura. Los jóvenes de ahora, posiblemente, no son más perezosos que los de antes, pero tienen a su alcance otros formatos más amables –y mucho más peligrosos– para consumir información. Ciertamente, a los diecimuchos, la lectura de un periódico es tediosa, pero la misma resulta rentable y enriquecedora para quien asume el reto.

Ante este panorama, es posible que las principales cabeceras terminen adaptándose, por motivos económicos, a un nuevo formato insoportablemente leve. Y, con ello, se pondrá de manifiesto que, pese a lo que dijo Unamuno, el progreso no siempre consiste en renovarse. Más allá del interés económico de los grupos mediáticos, desde un punto de vista social, la trivialización que se avecina devaluará indudablemente la calidad de nuestra democracia.