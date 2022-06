Cartas al director de HERALDO: Reflexiones tras las elecciones andaluzas

Reflexiones tras las elecciones andaluzas

El PSOE debería reflexionar sobre lo que tan mal ha hecho este partido para recibir semejante batacazo en Andalucía.

Un partido que, para que su secretario general alargue su tiempo en la Moncloa, pacta con Podemos, ERC y Bildu, partidos con los que Pedro Sánchez dijo que jamás pactaría y que, además, tiene en un pesebre a los sindicatos para no salir a la calle con la que está cayendo, se tiene que castigar con el voto. De todas las excusas que se han puesto ante el descalabro no solo del PSOE, sino de todos los partidos de la izquierda, la más iluminada ha sido la de Teresa Rodríguez, que dice haber pinchado el globo de la extrema derecha, por Vox, que solo ha sacado 14 escaños, dos más que en 2018. Sin embargo, la misma Rodríguez, tan de extrema izquierda como Vox de extrema derecha, no dice nada de los dos escaños que ha conseguido cuando venía con 17 del año 18. Rectificarán porque tienen que rectificar, pero para casi todo van a llegar un poco tarde. Las declaraciones de Mónica Oltra sobre su imputación por los abusos de su marido a una menor y la defensa que hace de él es suficiente no solo para que dimita, sino para que la echen del partido. El presidente Sánchez se ha rodeado de personas mediocres, incapaces de llevar la contraria, y de partidos aliados separatistas-golpistas, bilduetarras y la extrema izquierda antisistema de Podemos. Y todo esto es demasiado para un solo plato. Si el partido de Sánchez y sus aliados sacan menos votos que en las elecciones anteriores, llegan donde están llegando. ERC y Bildu sacarán parecido resultado en sus regiones, pero el PSOE, ni en Cataluña ni en el País Vasco, sacará más votos y es posible que menos. Así no se pueden ganar unas elecciones y sí se puede deshacer un partido. Un viejo refrán castellano dice: ‘Dime con quién andas y te diré quien eres’.

Francisco Javier Sierra Soria. ZARAGOZA

Sánchez contra el mundo

Dice nuestro presidente de Gobierno que se siente víctima de una conspiración global. Me recuerda a ese chiste de uno que va en el coche con la radio puesta y avisan de que hay un coche que va en esa misma carretera en dirección contraria, a lo que contesta: ¿uno?, ¡todos! Cuando uno piensa que es el mundo contra él, quizá debería plantearse que a lo mejor es él contra el mundo. Pero cuando se está rodeado de gente no válida y sin ideas propias, la única salida es negar la evidencia y resistir a costa de perjudicar sin escrúpulos a la sociedad a la que pretende y no consigue servir. ¿Por qué no deja que lo intente otro? Es evidente que el Sr. Sánchez no sabe. ‘Quod erat demonstrandum’.

Mariano Ara Báguena. ZARAGOZA

Ante un mundo nuevo

Los acontecimientos que se están produciendo en el mundo tal vez nos estén señalando el final de una etapa de la historia para dar comienzo a una nueva época, como fue el paso de la agricultura a la industria. Tenemos la tormenta perfecta, con crisis en energía, combustibles, medio ambiente, sanidad, precio del dinero, estanflación, carestía de la vida, etc. Todo ello nos lleva a que no existe voluntad política en dar fin a la guerra de Ucrania, que según todos los analistas es el origen de la mayoría de los problemas. Por otro lado, en clave nacional, se va a cumplir un año de la remodelación gubernamental, que a efectos prácticos no ha servido para nada. Tal vez los problemas sobrepasen la capacidad institucional de los gobiernos. Tal vez la solución la encontremos en crear de verdad una Unión Europea federal, que afronte una nueva etapa de la historia. La clase política es conocedora de los problemas, pero no tiene la valentía de informar a los votantes; el mundo nuevo que se está creando precisa de otra forma de gestión, muy distinta a la nacida de la Constitución de 1978. Mientras, la pasividad y echar la culpa al oponente, o al pasado, son las recetas para lidiar con el voto, asumiendo riesgos muy altos con el creciente malestar de la ciudadanía; la mayoría de los políticos no pasan por ser los más populares. El desencanto y la incertidumbre son las constantes en la sociedad española. Desconocemos cuándo van a desaparecer los cada vez más negros nubarrones que nos amenazan. Nuevos tiempos precisan de políticos reconvertidos, y de nuevos gestores que tengan una visión del mundo nuevo que se está creando.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

La Justicia con mayúscula

Disponía yo de una bicicleta. Marca Velosolex del año 1966, con motor de ayuda a la rueda delantera. Ya cansado de que recogiera polvo por mi local, decidí restaurarla en un prestigioso taller de Alcañiz. Después de un año de larga espera, por fin podría disfrutar de mi vehículo, no antes de exponerlo en la feria del vehículo histórico, donde podría presentarse como una bicicleta motorizada de 1966 y recuperar mi ilusión para ponerla de adorno en un salón. David, uno de los mecánicos, sensible, hábil, con tanto gusto como maestría, salió por las cercanías del polígono industrial para poner a prueba el artefacto, con tanta mala suerte que se topó con dos policías municipales, conocedores y escrupulosos en la aplicación de las leyes, que, en nombre de su obligación, le exigían al inoportuno ciclista: matrícula, seguro e ITV y como nada de esos requerimientos tiene una bici, extendieron tres multas por valor de 2.300 € y la incautación y bloqueo del vehículo a la vez del señalamiento criminal del mecánico y la citación en el juzgado para un juicio rápido. Después de seis meses y del nombramiento de procurador y abogado para solicitar al juzgado de Alcañiz la recuperación del bien confiscado, hete aquí que la jueza consiente que el dueño legítimo (yo) sea nombrado depositario hasta que el juicio se celebre e informe la DGT de si se trata de bici, moto, tractor o un artefacto de cualquier otro tipo. Por fin, el 16 de junio, después de nueve meses, el fiscal ha solicitado el sobreseimiento de los autos, por no considerar debidamente justificada la perpetración del hecho. Toda una experiencia para esa Policía municipal de Alcañiz que cuida tanto a ciudadanos y contribuyentes. Gracias a la Justicia, que ha resuelto esta solemne nimiedad, agradeciendo que la policía se dedique a funciones de mucho mayor rango que faciliten la vida del ciudadano.

Pablo Pardo Mindan. ZARAGOZA

Bicis y patinetes por las aceras

En vez de aplicar el término pacificación a la reducción de velocidad en algunas calles, el Ayuntamiento de Zaragoza debería aplicarlo y aplicarse en vigilar el uso de bicicletas y patinetes por las aceras de la ciudad. No solo es ilegal, van a velocidad claramente excesiva para los peatones y no se les puede llamar la atención, ya que, cuando menos, eres facha. Denunciar sería una forma rápida de ayudar a reducir el déficit .

Javier Checa Rodríguez. ZARAGOZA

