Cartas al director de HERALDO: Un fin de semana de fútbol sala

Un fin de semana de fútbol sala

Asistí el fin de semana del 10 al 12 de junio a un Campeonato de España de Fútbol Sala de clubes de categoría benjamín, celebrado con éxito por el club anfitrión, San Fernando de Henares, campeón de la Comunidad de Madrid.

Participamos, además, los campeones de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con los equipos: C. D. Sala 10, Sant Joan Vilassar y C. D. Exposición, respectivamente. La organización, la atención y el trato exquisito por parte del club y del Ayuntamiento de San Fernando de Henares fueron de sobresaliente. Cuando acudes a un evento de estos te das cuenta de la cantidad de personas que altruistamente colaboran para sacar adelante el deporte base, en este caso de fútbol sala. Sí quiero criticar a la Federación Española de Fútbol, porque ha cobrado a los clubes los arbitrajes y me parece un feo detalle por su parte, en una fase previa del Campeonato de España que se supone que organizan ellos. Luego se les llena la boca a los directivos de la Federación, presidente incluido, de que apoyan al fútbol modesto y de base, y no son ni siquiera capaces de correr con este gasto, insignificante para ellos, pero no así para los clubes. Y por supuesto, ninguna ayuda económica en esta fase previa para alojamiento o viajes. No parece lógico ni justo. Capítulo aparte merecen las aficiones de estos clubes, familias y amigos que con mucho esfuerzo se desplazan para acompañar a sus jugadores y se portaron de 10, con una deportividad y un respeto dignos de mención y de emoción. Y los niños, por supuesto, dieron un ejemplo de camaradería, honradez, espíritu deportivo y convivencia que, al menos a mí, me hizo pasar uno de los mejores fines de semana de mi vida. Gracias a todos y mucha suerte.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

El problema es Sánchez

España tiene un gobierno desnortado y dividido. Los ministros están enfrentados entre sí, incluso los de un mismo partido. Con Marruecos y Argelia, al caos interno se suma el caos en la gestión exterior. Los errores de Sánchez siempre tienen culpables y son cesados: Iván Redondo, por el ridículo del paseíllo con el presidente Biden; Ábalos, por las maletas de Delcy Rodríguez en Barajas; González Laya, por la entrada clandestina del líder del Polisario; la directora del CNI, por el caso Pegasus… ¿Quién será el siguiente? Quizá Juan Espadas, candidato del PSOE en Andalucía, al que no se le ocurrió nada mejor en plena campaña electoral que decir que se siente "orgulloso de Chaves y Griñán". Ambos fueron condenados por su responsabilidad en el fraude de los ERE. A Pedro Sánchez le sobran casi todos, pero cabe preguntarse: ¿no será él quien sobra? No da explicaciones de nada a la opinión pública. El verdadero problema es Sánchez. No estaría de más que reflexionase en cuanto a si es llegado el momento de que los españoles puedan manifestar su opinión mediante la convocatoria de elecciones generales.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

Delincuentes libres

Hace unos días, un menor (17 años, marroquí) asaltó la instalación policial más segura de España, la sede central del Cuerpo Nacional de Policía, en donde trabajan cerca de 8.000 funcionarios, custodiada las 24 horas del día por multitud de agentes, y robó dos pistolas y munición. Increíble pero cierto. ¿Cómo serán las instalaciones policiales menos seguras? Si a los 16 años se puede trabajar y las chicas abortar sin permiso paterno, a esa edad debería fijarse la mayoría de edad, poder votar y ser responsable ante la Justicia de los delitos que se cometan. El otro día, un preso del centro penitenciario de Tarragona se fugó durante una salida terapéutica a la playa cuando fue a comprar un helado. Las salidas terapéuticas son tomas de contacto de los presos con el exterior para facilitar su adaptación a los permisos. Dicen que esas salidas están controladas por profesionales como educadores o psicólogos. Pues en algunos casos se trata de profesionales demasiado confiados o relajados en el control. A los ciudadanos pacíficos también les gustaría que les prescribieran salidas terapéuticas a la playa, gratis total, con derecho a un helado. Con el precio de la gasolina no está al alcance de todo el mundo viajar a la playa para darse un beneficioso y terapéutico baño en el mar. Otro asunto más grave es el de los permisos imprudentes, desaconsejables y de riesgo que algunos presos aprovechan para no regresar a la cárcel y cometer nuevos delitos como robos y violaciones. Se han dado casos de delincuentes detenidos decenas de veces que no entran en la cárcel. En marzo se publicó que en Barcelona doscientos ladrones que suman mil detenciones estaban en libertad. Para la Policía debe de ser frustrante detener a unos tipos que entran y salen de comisaría como Pedro por su casa. ¿Protegen los jueces a los delincuentes o a los ciudadanos? Nadie paga las consecuencias de una mala decisión al dejar en libertad a quien luego comete una delito grave.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Una droga legal

El humo del tabaco puede ser muy intenso y muy maloliente, dado que el olor que produce me molesta a mí y seguramente que a otros les sucede lo mismo. El tabaco es algo existente desde hace más de 2,5 millones de años, sin embargo esto es una droga que hoy en día consume más de un millón de personas. Supuestamente, el tabaco está prohibido para los menores de 18 años, no obstante, en esta sociedad pocos cumplen esta norma. Solo sugiero que la venta del tabaco sea menor, ya que puede perjudicar al cuerpo humano con enfermedades incurables, o provocar problemas como la adicción e incendios por no reciclar y apagar bien los cigarrillos.

Jie Zhang. ZARAGOZA

Planeta enfermo

Esperemos que al poner el termómetro en la sobaquera de este nuestro Cuerpo Terráqueo la temperatura sea inferior a 37 grados, que es cuando se encienden las alarmas. Y cuando se llega a 40 la alarma es acústica y es todo un correr de los médicos y sanitarios buscando el antídoto para hacer bajar la temperatura. Pues en el Cuerpo Terráqueo en el que vivimos, cuando se llega a lo 40 grados la alarma acústica es un ¡uf! de los médicos y sanitarios terráqueos (léase políticos y tiralevitas que les aplauden) que a lo más que llegan es a decir: "La semana que viene van a bajar las temperaturas del cuerpo terrestre; dale un punto más al aire acondicionado". Y siguen sin querer ver que nuestro Cuerpo Terráqueo está muy, pero que muy enfermo.

Antonio Sarralde Roca. SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA)

