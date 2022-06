Nunca he visto a ninguna concejal ni a ningún diputado en una piscina municipal, y es una lástima porque les convendría que se dieran, aunque solo fuera por un día, un baño de democracia.

No hay lugar más democrático que una piscina municipal y con esta canícula de una precocidad inédita las piscinas de los barrios están de bote en bote.

Las piscinas zaragozanas no son oasis: son parrillas, diseñadas a conciencia para que nos achicharremos todos como san Lorenzo. Si por casualidad hay alguna sombra está más disputada que el voto aquel del señor Cayo. Los hay que son felices con una ensalada de pasta en el ‘tupperware’ y una lata de Red-Bull con sabor a sandía. Dicen que el Red-Bull revitaliza cuerpo y mente pero la verdad es que yo soy más de tinto de verano con gaseosa La Casera, que es la que mi padre me mandaba a comprar en la tienda del pueblo. Si yo le mandara a mi hijo a comprar una botella de gaseosa al Mercadona, mi hijo me mandaría a la mierda o me exigiría algo a cambio. A la chica que tiene su toalla a dos metros de la mía tampoco le hace ningún caso su hijo, pero eso no me consuela.

En la piscina municipal comparte uno césped con el albañil rumano, con la dependienta de Zara, con la peluquera canina, con el adolescente atribulado, con la eterna opositora, con la abuela divorciada y con la familia reguetonera. Todos juntos y revueltos, pero cada uno instalado en su propia realidad virtual. Me gustan los tatuajes chonis de la chica que sale del agua, versión actualizada de Venus Anadiómena, y corre perseguida por una abeja asesina. En fin, se me ha acabado la cerveza y debería levantarme a por otra.