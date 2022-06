Tezanos y la hagiografía

Resulta poco elegante, por decir lo menos, que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas escriba y publique un libro a la mayor gloria del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez designó a José Félix Tezanos para un cargazo, y este se lo agradece no solo haciéndole las encuestas a medida, con los trucos de la sociología áulica, sino dedicándole una hagiografía. Es como si nos dijeran: ¿lo habéis visto?, nosotros nos lo guisamos y nosotros nos lo comemos, y no nos importa que se note. No tienen pudor. Y para redondear la puesta en escena, y el ridículo, presentan el libro dos días después de las elecciones andaluzas, en las que Sánchez y el PSOE se han llevado un revolcón más que mediano. Debe de ser que necesitan darse ánimos y como no tienen abuela se dicen ellos mismos lo guapos que son y lo bien que lo están haciendo. El libro de Tezanos se titula ‘Pedro Sánchez. Había partido: de las primarias a la Moncloa’, y su autor presume de que se trata de una biografía deliberadamente laudatoria, sin complejos. "Me criticaban que era un elogio, pues ¿qué iba a ser?", declaró Tezanos el martes durante la presentación de la obra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. ¿Pues qué iba a ser?, claro, ¡si está hablando de su jefe de filas! Alabanzas y carantoñas para una persona "con la que –añadía Tezanos– muchos nos comprometimos y seguimos comprometidos". Allí estaban, entre los doscientos asistentes al fenomenal evento, junto al presidente del Gobierno y al presidente del CIS, Adriana Lastra, vicesecretaria general del partido, Félix Bolaños, ministro para enjuagues, y Miquel Iceta por la rama de Cultura, que para eso se trataba de promocionar un libro. El camarote del sanchismo casi al completo.