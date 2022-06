En los últimos días, he participado en el homenaje a los profesores de la Universidad de Zaragoza Francho Nagore y Chesús Vázquez, y también he dedicado unas palabras a otros dos compañeros con los que he trabajado en los IES La Llitera y La Azucarera.

Pareciera, pues, que la vida fuera, como dijo Mario Benedetti en su poema ‘La historia’, una colección de "pálidos nomeolvides / lápidas de homenaje con hollines y mugre".

Sin embargo, los homenajes a las personas, por sencillos que sean y, sobre todo, si se realizan mientras viven, son una forma de darles las gracias, de manifestarles que fueron y son parte de nuestra existencia, y que permanecen y permanecerán en nuestra memoria. Encontrar unos instantes, en las estresadas vidas que habitamos, para expresar estos o parecidos sentimientos a los que llegan a un punto importante o al final de una senda, a los que nos han descubierto nuevos paisajes en la vida, a los que no entendimos en su día, pero su actitud nos hizo crecer o a los que siempre, incluso en la ausencia, nos han acompañado, nos acerca a la esencia humana que somos, porque ya advirtió Roberto Juarroz, en su ‘Poesía vertical’, que "no nos mata un momento, / sino la falta de un momento". Hallar ese momento de voz para todos con los que hemos compartido un tramo de camino, es importante, pues, retomando los versos de Juarroz, "el oficio de la palabra, / más allá de la pequeña miseria / y la pequeña ternura de designar esto o aquello, / es un acto de amor: crear presencia".