Cartas al director de HERALDO: Los problemas de la atención sanitaria

Los problemas de la atención sanitaria

Noticias como "Plazas de médicos sin cubrir", "Se agrava el déficit de médicos en el medio rural de la provincia", "La carencia de médicos en la provincia de Huesca es insostenible", etc., no calman el desamparo de los pacientes ni suavizan el estrés de los profesionales.

La espera de quien necesita atención médica se hace eterna y su calidad se desvirtúa entre llamadas telefónicas cuyo resultado no siempre es el adecuado. El enfermo al final acaba en urgencias alargando un proceso que podía no haberse complicado. Si a esto añadimos que se trate de una persona mayor la situación se complica más, viéndose obligado a enfrentarse a situaciones que le sobrepasan. La estructura socio-sanitaria para la tercera edad se nutre del imaginario de que las personas mayores tienen hijos o medios económicos para cubrir las necesidades y no acaba de contemplar las circunstancias que envuelven a uno de los colectivos más vulnerables. Ellos, al igual que cualquier ciudadano, no llegan a entender que ante situaciones emergentes o previsibles no existan soluciones sopesadas. Los usuarios del servicio público de salud vemos injustificable que, habiendo médicos, no se cubran de forma excepcional y transitoria las plazas que se necesitan. Cuando en otros colectivos la falta de profesionales se cubre mediante una declaración jurada donde el trabajador se compromete a sacar la plaza o lengua en un mínimo de tiempo. Tiene que haber alternativas para mantener el nivel cualitativo de exigencia profesional, para lo cual sería necesario que la situación de excepcionalidad laboral no puntuara en posteriores convocatorias. En estas líneas solo pretendo reflejar el pensamiento, equivocado o no, de ciudadanos que precisan de atención médica y que, al igual que los profesionales, tienen que sufrir cada vez más restricciones.

M.ª Teresa Casasnovas Manau. MONZÓN

Cargador universal

El cargador estándar, para cualquier teléfono móvil, tableta u otros dispositivos portátiles, parece que va a imponerse definitivamente en la Unión Europea (UE), a más tardar en septiembre de 2024. Así, al menos, han anunciado esta medida que, a la vez que limita los desechos tóxicos de miles de cables de diversos formatos y defiende el derecho de los consumidores –obligados ahora a acumular diversos cargadores–, va en contra de los intereses económicos de la gran empresa estadounidense Apple. No ha sorprendido la oposición que ha mostrado el gigante tecnológico, que ha defendido su postura de que «supone un freno al progreso, avance e investigación mundial», cuando en la realidad lo que supone es la cantidad de millones que perderán anualmente con el cargador universal en cables y adaptadores de los consumidores. Poderoso caballero es don Dinero.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Los Juegos Olímpicos y más allá

Si tuviera que elegir un argumento a favor de la organización de unos Juegos Olímpicos en nuestro Pirineo, sería el de la reparación de la deuda contraída con los habitantes de las montañas tras décadas de abandono institucional, de colapso social de los pueblos y de emigración masiva. Este sentimiento de desamparo debería estar presente en los despachos encargados de dar forma al proyecto olímpico. También, el requisito de poner en el centro de las decisiones públicas las condiciones de vida y de realización personal de los ciudadanos. No son estos argumentos los que se han debido de defender en la mesa de negociación de la candidatura olímpica. Otras motivaciones y recompensas, ocultas al gran público, ocupaban el tablero de juego y el agrio debate territorial no ayuda a esclarecerlo. Pero para una mayoría de la población la celebración de unos Juegos Olímpicos se traduce como una oportunidad para espolear la economía de las comarcas pirenaicas y atraer a esa población que nuestros pueblos necesitan. Aspirar a completar el mapa de obras y a situar el Pirineo ante el mundo es un objetivo legítimo. Aprovechar la designación oficial y la abundante financiación posterior para finalizar esas infraestructuras planeadas y no realizadas es, además, necesario. Pero con Juegos o sin Juegos los problemas de los territorios de montaña, y del medio rural en general, seguirán allí, necesitando de respuestas políticas avanzadas y duraderas. Flaco favor se haría al Pirineo si el debate sobre la organización de los Juegos acaba cerrándose en falso. Aprovechemos este momento para reconsiderar el modelo económico que se ha ido conformando en nuestros valles y que, aquejado de una gran dependencia del turismo, está mostrando ya sus limitaciones laborales, de vivienda o ambientales. Empecemos a sentar las bases de una estructura empresarial más diversificada, innovadora y sostenible. Sólo con la vista puesta en este objetivo podremos aspirar a un Pirineo vivo… todos los días del año. (Al final, ha resultado imposible el acuerdo. Los intereses políticos y los políticos con intereses hacen naufragar una candidatura conjunta en Aragón y Cataluña. Un espectáculo lamentable).

Eduardo Pérez Barrau. BARBASTRO

Abusos eléctricos

Me gustaría llamar la atención de los diputados del Congreso sobre la impunidad de los abusos que cometen las grandes compañías de electricidad y gas, que controlan más del 90% del mercado y tienen beneficios descomunales. La ley les impone unas obligaciones muy claras, pero no existen sanciones si las incumplen, de ahí la impunidad de sus infracciones. Ahora, como sea el consumidor quien se equivoca o devuelve un recibo, se arriesga a un corte de suministro y a que lo metan en un fichero de morosos. Invito a los diputados –no los expertos de las suministradoras como suele ocurrir– a que redacten una ley que sancione económicamente el incumplimiento de las obligaciones más básicas, lectura de contadores y facturación. Y propongo que si no se realizan lecturas reales, se reduzca la factura del cliente un 2,5% por cada periodo que se facture de forma estimada o indebida, de forma acumulativa. Si el cliente recibe la factura más de 30 días después de la lectura, esta tendrá que incluir una reducción de un 5% por el retraso; y 5% más, por cada 30 días. Si las facturas no son correctas o no incluyen la reducción, el cliente tiene derecho a devolver el recibo y solicitar que se le facture correctamente. Que se faculte a la CNMC a imponer las siguientes multas: 3.000 € si se informa una lectura como real y se demuestra que no es verdad. 25.000 € por cada corte de suministro a quien haya presentado una reclamación justificada y devuelto el recibo. De 5 a 300 millones de euros si se producen incumplimientos masivos de las obligaciones de las compañías o prácticas abusivas generalizadas. A lo mejor así cumplen.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

