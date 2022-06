Para mí el fútbol es usar pegamento con los cromos de cartón y tomar la decisión frente a la frase lapidaria de: "Elige el que prefieras".

Aprendo al vuelo alguno de los nombres de las camisetas que llevan mis alumnos estos días de final de curso. Uno sabe que se hace mayor cuando los futbolistas que viste jugar ahora llevan traje y gritan desde la banda. Estoy con mi padre, cerca de la Romareda, pero en la parte de los goteros. Le compro el HERALDO por la mañana, antes de ir a hacer el relevo a mi madre. Ha muerto García Castany. El Madrid venía campeón de liga aquella temporada 74-75 pero daba igual, el Zaragoza le metió seis. Abrió García Castany, Diarte, otra vez García Castany, Arrúa, el triplete de García Castany y el último de Simarro en el 76. Busco quién era Simarro en internet y veo que lo ficharon del Logroñés y estuvo en el equipo hasta el ascenso a primera en la 77-78. Ese verano nací yo. Mi padre dice que fue el día más feliz de su vida. El que le metimos seis al Madrid, no el que nací yo. Generar costumbres es como sembrar un terreno. Desde que vine a vivir al pueblo, al comenzar la temporada de piscina, me llevo libros de ciclismo en inglés para leer tumbado al sol. Me han costado una o dos libras de segunda mano. Están tan ajados que no me importa que se estropeen. Cuando mi hijo nació me cuesta terminarlos. Dentro de poco cumplirá cuatro años y espero enseñarle a nadar como hizo mi padre conmigo. Íbamos los domingos, los dos juntos, a general de pie. ¿Quiénes? No importa, los dos. Abuelo, padre e hijo.