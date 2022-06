Cartas al director de HERALDO: Para la seguridad del tráfico: más formación

Para la seguridad del tráfico: más formación

Estamos en unos tiempos en los que para dar solución a un problema se recurre a la prohibición.

Los señores iluminados, o sea, los que imponen las prohibiciones, no nos enseñan lo correcto, o sea, la formación por la lógica, que es lo que la cabeza entiende y a lo que reacciona. En tráfico, tenemos cantidad de normas y sujeciones a la conducción. Todas serán correctas, tal vez; pero, como siempre, todo se puede mejorar e incluso, ampliar. La finalidad de las normas es la seguridad en la circulación rodada y la fluidez del tránsito de vehículos y personas. Para esto lo que se requiere es formación, pero no a golpe de decreto e imposición, sino por razonamientos lógicos. Una de las cosas prioritarias, por ejemplo, es la distancia de seguridad entre vehículos rodantes: a la velocidad que vas –regla de los tres segundos (como mínimo) sobre el vehículo anterior al que circula delante de ti– cuentas tres segundos para llegar hasta él. Así tienes tiempo suficiente para poder detenerte o lograr un esquive sin peligro de colisión. Otra norma: los franceses, por ejemplo, al llegar a las curvas y pendientes prolongadas te colocan el cartel: ‘utilisez votre frein moteur’, o sea, reduzca y controle la velocidad con una marcha más baja hasta que domine el vehículo (y no él a ti). Así no utilizaremos tanto el freno, ya que en bajadas, en curvas, etc., el freno se debe emplear lo justo. Encima, con el freno no sujetas el vehículo y, sin embargo, reduciendo la marcha del motor, sí. Yo creo que con estas dos normas tan sumamente básicas y sencillas se conseguiría, como mínimo, reducir accidentes y, por lo tanto, fallecimientos, víctimas de estos mismos. Hagamos más formación por convicción, y no tanto prohibir por prohibir.

Alfonso Azorín Corral. ZARAGOZA

El cheque-guardería

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha apuntado el tanto de su compromiso con la conciliación por el nuevo ‘cheque guardería’ para que, en palabras del alcalde, las familias zaragozanas puedan compatibilizar su vida familiar y laboral. Se le olvida mencionar que esta ayuda solo es accesible para personas de rentas bajas. Una vez más, ayudas que van a las manos de los de siempre. Por lo visto, las familias cuyos dos miembros trabajan, aunque sea por el salario mínimo, no necesitan ayudas para conciliar. ¿De verdad esto es progreso en el ámbito de la conciliación? Una educación infantil pública es lo que se necesita, no titulares propagandísticos.

Maricruz Díaz-Calderón. ZARAGOZA

Testigo silencioso

A pocos metros de donde vivo hay una acacia centenaria, negra, de tronco cuarteado, hueco, como una anciana consumida, con una pequeña inclinación como si reverenciada a quienes pasan por delante. Cuando llega el otoño se desprenden sus hojas pequeñas y abundantes, y unas vainas secas. De ese modo se protege del frío. Quedan desnudas sus ramitas, pero fuertes frente al cierzo. La acacia permanece impasible, resistente a la contaminación. En la primavera brotan sus ramas y sus hojas verdes se esparcen en armonía, proporcionando sombra. Me acerco a ella, acaricio su tronco rugoso y envejecido. Le hablo y alzo la vista sintiendo su energía divina. Nadie la riega, salvo la lluvia y los perros que sin pudor alzan una pata trasera y la mojan a gusto. A este árbol, plantado cuando las calles eran de tierra, lo llamo ‘testigo silencioso de una historia’. A pesar de su aspecto deteriorado por el paso del tiempo, me parece muy bello.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Un cambio arbitrario

Hace años se habilitó en Aragón una vía para que los alumnos pudieran compaginar las enseñanzas artísticas (música y danza) con el Bachillerato. El alumno obtenía el título de Bachillerato, de cualquiera de las tres ramas, superando las materias troncales, siempre que hubiera obtenido el título de la enseñanza artística. La media del Bachillerato se sacaba con las notas de las asignaturas troncales de Bachillerato y las de los dos últimos cursos de las enseñanzas artísticas. En noviembre de 2021, iniciado el curso, un decreto cambió las cosas. Solo se permite la simultaneidad a los alumnos que cursen el Bachillerato en su rama Artística, y en su disposición final dice que «su contenido será de aplicación ‘a partir’ del curso escolar 2021-2022». La DGA ha tardado casi seis meses en establecer los mecanismos para cumplir este decreto y su norma reitera que será de aplicación ‘a partir’ del curso 2021-2022. Siendo arbitraria y discriminatoria la exclusión de las ramas de Ciencias y Sociales de la simultaneidad, lo más sangrante es la aplicación temporal que se está haciendo, por no saber la diferencia de significado que hay entre ‘desde’ y ‘a partir de’. Así, se ha obligado a alumnos que habían iniciado el curso con la simultaneidad a examinarse de asignaturas de las que no estaban matriculados; a otros se les ha expedido el certificado del Bachillerato computándoles las asignaturas de los 6 cursos de las enseñanzas artísticas. Estas anomalías se corregirán fácilmente si hay, entre los dirigentes de la educación en Aragón, alguno que sepa la diferencia entre ‘a partir del curso 2021-2022’ (desde el curso 2022-2023) y ‘desde el curso 2021-2022’ (incluye el curso 2021-2022); alguien que tenga sentido común para saber que las normas no se pueden cambiar a mitad de curso y conozca el principio de irretroactividad de las normas. ¿Hay alguien capaz de deshacer semejante desafuero en el Departamento de Educación? Si lo hay que actúe ahora o que dimita. La legión de alumnos de enseñanzas artísticas que van a abandonarlas al querer cursar Bachillerato en la rama de Ciencias o Humanidades y no poder acceder a la simultaneidad, lo tiene más complicado.

Ángel Giner Bielsa. ZARAGOZA

Proteger a los gatos

Estoy de acuerdo con la carta del día 10 sobre los gatos en el campus. No sé qué ocurre con algunos personajes que no dejan de maltratar a estos animales, que no se meten con nadie y nos dan muchos beneficios (ahuyentar a ratas y ratones). Somos un país muy retrasado, en algunos países europeos (Turquía por ejemplo) tienen sus casas hechas por los ayuntamientos y los mismos vecinos les bajan comida y agua. En un jardín de la iglesia que está debajo de mi domicilio también se ensañaron con ellos e incluso un personaje envenenó a tres. Vino la Policía a investigar pero no pudo demostrar nada. ¿Qué hacen de malo estos preciosos animales? Espero que este país vaya cambiando en este tema y los protejamos y ayudemos. Yo tengo tres gatas y estoy encantado, más el gato que queda en el jardín de la iglesia, al que alimentamos entre algunos vecinos.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

