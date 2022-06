La semana pasada la ciudad de Zaragoza tuvo una ola de calor, que no será la última de este año. El Ayuntamiento zaragozano ha activado su plan de emergencias, cuya medida estrella es abaratar el precio de las piscinas municipales. Parece una broma pero es serio. Los colectivos más sensibles a las olas de calor son la infancia y la tercera edad. Y no creo que los ancianos den el perfil de usuarios de piscina. La mejor solución es permanecer en un lugar a una temperatura adecuada y bien hidratado, no en el exterior, aunque sea en una piscina. Propongo a nuestro Ayuntamiento que ante la emergencia climática, con olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, habilite ‘refugios climáticos’ (pabellones, centros cívicos) dotados de aire acondicionado y agua fresca para poder pasar las horas de más calor. Tenemos conciudadanos que no pueden permitirse disfrutar de aire acondicionado en su hogar debido a la pobreza energética. Creo que nuestras administraciones deben velar de una forma seria por la salud de la población y no con mediadas de chirigota.

Manuel Vargas Ramírez

ZARAGOZA

Benéficos toldos



A punto de comenzar el verano, las altas temperaturas registradas desde el inicio de este mes han convertido las calles y plazas de nuestras ciudades en auténticos hornos. De ahí que nos hayamos acostumbrado ya a ver multitud de toldos en las terrazas de bares y restaurantes, en los balcones y en los comercios y tiendas. Cuentan que su aparición se remonta a la civilización egipcia, donde se usaban pieles y alfombras para proteger a los ciudadanos del sol y de las condiciones meteorológicas adversas en mercados y viviendas, continuando la civilización romana, en cuyo famoso Coliseo se extendía entonces un tipo de lona parecida a las velas de los barcos; hasta que en el siglo XIX cogieron el relevo los franceses para fabricar toldos tal como existen hoy. Muy bien vendría en las ciudades, para soportar mejor las olas de calor, la instalación de un sistema de toldos en las zonas más céntricas que generaran pasillos de sombra en los que los peatones pudieran pasear.

Mar Ramos Navarro

ZARAGOZA

La valoración de los exámenes

Soy una estudiante de 14 años como cualquier otra. Una experiencia que los estudiantes tienen es que los padres tienden a compararlos con otros alumnos que supuestamente son ‘mejores’ simplemente por haber obtenido una mejor nota en un examen. ¿Pero desde cuándo conseguir una mejor calificación nos hace ser mejores o peores? Los padres afirman que lo hacen para que sus hijos tengan una meta, pero sin embargo lo que obtienen es que los estudiantes piensen que son peores que otros y que incluso lleguen a creer que sus padres solo quieren a esa forma perfecta que no son. Pienso que los progenitores deberían reflexionar acerca de esto, pues hace que sus relaciones empeoren. Las calificaciones son solo números.

Rui Zhang

ZARAGOZA

Por los ibones de Ayous



Aferrada a la garra del ‘pic du Midi d’Ossau’, la val d’Ossau ronronea amodorrada en la morrena de un desfiladero al que se arriba a través de una tortuosa carretera. El musgo cubre los ancestrales bosques y rocas, mientras la bruma lo recubre todo. Al arribar al circo, amarramos nuestra montura a la cerca que circunda la pradera y, pertrechados con los arreos necesarios para hacer frente a nuestra gesta, lamimos la hierba para no hacerle daño. A brazo partido nos batimos como leones para superar la próspera pared y al oponernos al apóstata, lago de Bious-Artigues, el rostro le partimos de un lanzazo. Entonces, un ejército de hayas y abetos nos sacaron las uñas. Mientras que una oleada de flores nos embriagó con sus aromas. Todo era lozano y provocador, pero no nos arredraba y con viento fresco hundimos en sí mismo al renegado lago de Roumassot. A gran voz, una cascada nos vilipendiaba con heladores exabruptos desde lo alto de un peñasco. Mas impávidos pasamos próximos a su costado sin inmutarnos. Después de derrocar a los incircuncisos lagos de Miey y Gentau, saciamos nuestra sed en la fuente del refugio d’Ayous para recuperarnos. Más tarde, tras ahogar al perjuro lago de Bersau, a su vera echamos algo al coleto disfrutando de las vistas. Ya de bajada, como si nada hubiera pasado, empalamos a los idólatras lagos de Casterau y Paradis. No se lo digan a nadie, pero desde la atalaya donde nos hallábamos se podía divisar al sensual valle Gave de Bious haciéndole ojitos al Midi d’Ossau. En fin, un par de pasarelas nos auxiliaron a cruzar el lecho del río que exuberante transitaba por el deshielo. Y, campantes como paladines por la epopeya cumplida, reaparecimos en la val d’Ossau donde esperaban nuestros rocinantes.

Venancio Rodríguez Sanz

ZARAGOZA

El deporte de élite en Zaragoza, bajo mínimos



Soy un aficionado al deporte en general; quizás, para mí, de lo menos importante de la vida, lo más. Creo que los valores que transmite el deporte, lo que ayuda a que tengamos una sociedad más noble y la capacidad de emociones y de entretenimiento que nos aporta nos ayudan en el día a día. Pero estamos en una provincia en la que está la quinta ciudad de España en habitantes con una presencia en la élite ridícula; y lo peor, va a menos cada año. No es comprensible que una provincia como Zaragoza no tenga, ni de cerca, un equipo de balonmano, tristemente desaparecido hace unos años. Seguimos al Bada Huesca, pero no es lo mismo. Ni de voleibol, y gracias que al menos tenemos al Teruel cerca; ni de fútbol femenino, que ya estaba en segunda y la próxima temporada estará en tercera, ¡qué va a hacer esa gran familia que dirige el Zaragoza CFF, los Alcaine, siempre volcados con las chicas! Estamos sin equipo de élite en la Liga de Fútbol Sala, porque descendió en Palma, con un equipo de waterpolo que está jugando la que llaman ‘fase de perdedores’, con un equipo de baloncesto que ha hecho un milagro salvando la categoría en el último partido y, por supuesto, con un equipo de fútbol que este verano cumplirá diez temporadas fuera de la primera división y que juega sus partidos en un estadio que solo de mirarlo por fuera dan ganas de vomitar. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Somos más incapaces que los demás? ¿Las grandes fortunas y las empresas tienen menos ayudas que en el resto del país? ¿A esas familias, a esos empresarios solo les gusta acudir al Auditorio? ¿No corre sangre maña por sus venas? Demasiadas preguntas, pero sobre todo, demasiada desilusión.

Miguel González

ZARAGOZA