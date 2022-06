Arturo Pérez-Reverte, en uno de sus bien documentados artículos históricos en ‘XL Semanal’, nos relata, con su habitual desparpajo y amenidad, las distintas etapas de la caída del Imperio Romano, debido a las rivalidades entre ambiciosos emperadores, pandas de oportunistas, estafadores y mangantes que entre todos llevaban la economía común al desastre y la suya a la opulencia; el campo se despoblaba, acudían millares de inmigrantes descontrolados, etc.

Todo esto, que tantas similitudes guarda con lo que ahora está pasando, me lleva a meditar lo que oí de boca de mi abuela. Tenía ella en Zaragoza una casita de pisos en el centro, en la entonces calle Cerdán, que igual que el resto de la ciudad no estaba dotada de agua corriente ni por supuesto de alcantarillado. Y cuando ya llegó a haber algún grifo en los portales de las casas bien, para que sus servidores no tuvieran que comprarla a los aguadores, mi abuela decidió poner agua corriente en su casa, pero esperó un tiempo a que también hubiera alcantarillado, temiendo que un exceso de agua llenara el pozo negro de su casa y tuviera que vaciarlo con demasiada frecuencia, lo cual era un asco superlativo. En el subsuelo de Zaragoza los arqueólogos han descubierto y siguen descubriendo a cada paso restos de tuberías de agua y soberbias redes de alcantarillado que nos legaron los romanos y que una deplorable administración hizo desaparecer. Toda esta riqueza, toda esta civilización se perdió y ¡tardamos más de mil años en recuperarla! Y me estremezco, porque con las manos pecadoras de los que mangonean el mundo, ¿no podría ocurrir ahora otra vez lo mismo?

Juan José Osácar Flaquer

ZARAGOZA

Adolescentes en el Actur

Recientemente, el grupo del primer año de confirmación de los viernes de la Parroquia de San Andrés, en el Actur, conformado por adolescentes, estuvimos reflexionando acerca de la situación actual que vivimos en nuestro barrio. No todo es malo, por lo que se pueden destacar algunas características positivas como la cantidad de supermercados y grandes superficies que hay disponibles, la cantidad de instalaciones deportivas que existen por todo el barrio o el buen funcionamiento del transporte público, que nos permite ir a cualquier punto de la ciudad en un tiempo bastante reducido. Igualmente, no es oro todo lo que reluce, ya que nuestro barrio se enfrenta a un aumento bastante notable de la tasa de criminalidad, la falta de espacios de reunión para los jóvenes, la ausencia de lugares de ocio (a excepción de los centros comerciales donde se aplica el consumismo voraz), la ausencia de residencias de mayores públicas y la mala iluminación de algunas calles y parques (focos de criminalidad, por los que hay que pensarse dos veces el pasar).

Gonzalo Usón García, en nombre del grupo del primer año de confirmación de los viernes de la parroquia de San Andrés

ZARAGOZA

Trenes de cercanías y articulación territorial

Los aragoneses tenemos muchas virtudes pero un defecto principal, la falta de autoestima. Buena gente, pero solemos tener la mala costumbre de ir con el freno de mano echado y solemos culpar a los demás de nuestras limitaciones, cuando lograrlo puede estar en nuestras manos. Sentimientos victimistas que nos debilitan y nos dejan atrás. Estos días, alcaldes de Huesca y Zaragoza se han reunido en la búsqueda de un compromiso que haga realidad una vieja reivindicación de un tren de cercanías entre ambas ciudades. ¡Que no exista a estas alturas una alternativa más segura y rápida para los 15.000 vehículos y 4.000 trabajadores que se desplazan a diario no se puede justificar echando balones fuera! No hay que culpar a otros de nuestra desidia y falta de interés para que Aragón cuente con una red de cercanías propia como disfrutan otros territorios. Quiero recordar que el transporte terrestre de viajeros por ferrocarril, como carretera que transcurre íntegramente por nuestra Comunidad, con independencia de la titularidad de la infraestructura, es competencia del Gobierno de Aragón. Solo una línea de 10 kilómetros Casetas-Zaragoza de baja frecuencia y mal aprovechada (pasa de largo de un gran centro comercial) y proyectos dormidos. Por comparativa, omito Madrid y Cataluña por eso de estar en otra liga: Andalucía cuenta con 9 líneas, Valencia 6, Euskadi 3, Murcia 3, enlazando con Valencia, y Asturias, un perfecto nudo de comunicación en todo su territorio. Como ha sido puesto de relieve en numerosas ocasiones, el desequilibrio territorial es uno de los rasgos sobresalientes de Aragón, facilitar el desplazamiento con una buena red de trenes interurbanos debería ser el elemento básico de nuestra articulación territorial y económica.

Daniel Gallardo Marín

GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Examen en el Salud

Después de un examen siempre sales con dudas, con muchas dudas; pero si has estudiado, tienes la certeza de saber si lo has hecho bien o lo has hecho mal. No nos engañemos. El examen del domingo día 12 fue fácil para el que se lo sabía y difícil para el que no. Cuando se lleva tiempo preparándose un examen de oposición... siempre te crea alguna duda el resultado, más que nada por las que puedas haber fallado, pues uno ya sabe que te restan; pero puedes ir a lo seguro y contestar tan solo las que a ciencia cierta sabes que las vas a responder bien. El que se quiere arriesgar se arriesga, como yo, que así me ha ido: pero no me importa el no haberlo aprobado, yo sé que no estudié nada. Pero si me importa, me gratifica y satisface el ratico bueno y agradable que después de la gran prueba pasamos todas las compañeras juntas en un ameno y dicharachero vermú. A mí no me va la vida en el suspenso, aunque sé que a muchas personas quizás sí. Ánimo a todos, que fuimos muchas y muchos los que nos presentamos al examen de celador. Seguramente habrá habido muchos aprobados, sobre todo los que se empaparan bien de legislación. En este examen se ensañaron con ese tipo de preguntas. Y mi pregunta es... ¿para qué tantas leyes si al final lo que importa es atender bien a tus pacientes? A eso es a lo que deberían enseñar a algunas personas que tienen un puesto fijo en sanidad; a veces carecen mucho de ello.

Nuria Marruedo López

ZARAGOZA

Oportunidad perdida

Parece muy triste que la política, con el subido tono de las reivindicaciones nacionalistas, impida que salga adelante un proyecto como el de las olimpiadas blancas en los Pirineos, que indudablemente beneficiaría a los territorios de la montaña y sería una gran promoción para Cataluña, para Aragón y para España. Tal como están las cosas no creo que ninguna candidatura pueda tener éxito, y es una pena porque se pierde una gran oportunidad.

Luisa Cantil López

ZARAGOZA