De derrota en derrota, hasta la victoria

Decía Juan Manuel Moreno, una vez que se supo que iba a tener mayoría absoluta, que en Andalucía los del Partido Popular tienen mucha experiencia perdiendo elecciones.

Es verdad, desde luego, les ha costado treinta y tantos años de derrotas colocar una goleada. Y aseguraba que ahora quieren administrar la victoria con humildad y serenidad, igual que encajaron antes los fracasos. Está bien que lo diga, y aún estará mejor que se atenga a ese propósito. Porque uno de los peligros de las mayorías absolutas es el endiosamiento de quien las consigue. No es raro que pase. Y no sería Moreno el primer gobernante que en la hora del triunfo invoca la humildad, para después intentar ponerse el mundo por montera o creerse un César Imperator. Veremos. El caso, por otra parte, es que las mayorías absolutas no estaban muy de moda últimamente en España. Las hay, claro, pero no muchas. En el panorama autonómico creo que solo hay cuatro parlamentos con mayoría absoluta de un partido, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia y ahora el andaluz. Dos para el PSOE y dos para el PP. Y en cuanto al Congreso, la última fue en 2011. Y desde 2016 da la impresión de que las mayorías absolutas se han convertido en un imposible y que estamos condenados a las coaliciones Frankenstein. Ojalá el viento de Andalucía despejase el ambiente. Si pasamos de las taifas hispanas a la república francesa, a Macron han sido los electores directamente los que le han recetado el aceite de ricino de la humildad. El presidente galo tendrá que rebajar a la fuerza sus aires napoleónicos. No le salen las cuentas.