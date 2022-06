Afirma Julián Marías en ‘Breve tratado de la ilusión’ que ‘ilusión’ es una palabra española, propia pues de quienes hablamos la lengua de Cervantes y, en cierto modo, un secreto de nuestro idioma.

Qué duda cabe de que el lenguaje es algo vivo y profundamente relacionado con la idiosincrasia de los hablantes; algo querrá decir, entonces, que la palabra ‘ilusión’ sea tan nuestra y tenga que ver con una suerte de esperanza de fondo cuyo cumplimiento se presenta como una meta, como algo sumamente atractivo… Esto afirma una de las definiciones que da de ‘ilusión’ el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE).

Tras siglos sin considerar ‘oficialmente’ esta acepción abierta y positiva de ilusión, fue la filóloga aragonesa María Moliner quien la hizo constar por vez primera en su ‘Diccionario del uso del español’ en 1967; en el segundo significado que da de ilusión consigna María Moliner que es «alegría o felicidad que se experimenta con la posesión, contemplación o esperanza de algo». Hubo que esperar a la bibliotecaria y lexicógrafa de Paniza para que quedase registrado el uso esperanzador de la palabra, tras tantas acepciones negativas. Pero este sentido positivo ya estaba ahí, entre los hablantes, como queriendo emerger, sobre todo desde que, como apunta Marías, Espronceda lo llevase a sus escritos y relacionase ilusión con amor, especialmente en su poesía. Marías recalca también que el DRAE, en su versión de 1970, aún se atiene a los aspectos negativos de ilusión, y que hasta 1982 no aparecen dos acepciones positivas que ya estaban presentes tanto en la literatura como en la vida cotidiana.

Este sentido positivo de ilusión, tan nuestro, tiene mucho que ver con lo que está por venir; y por más que no contemos más que con el presente, no dejamos de estar proyectados hacia el futuro: somos ‘futurizos’, le gustaba decir a Marías. Porque ilusión significa, en cualquier caso, anticipación; no una mera anticipación, sino cierto adelanto de algo ligado a las entrañas de quien se ilusiona con acontecimientos venideros y esencialmente con personas. Tal mirar hacia un futuro todavía inexistente, como si lo quisiéramos conjurar porque esperamos algún fruto, está cargado de esa irrealidad que forma parte de la vida humana. Aunque tenemos que habérnoslas con lo real -y aquí se engarzan desde el sentido común hasta la entraña misma de la moralidad-, los seres humanos nos movemos entre lo real y lo forjado, entre lo que vivimos y lo que anhelamos. Y de ahí el sentimiento agridulce que se da en la espera de lo que nos ilusiona, pues frente a la ilusión existe la posibilidad de que la desilusión se cuele en la vida e inyecte el aguijón doloroso de la decepción.

Estos dinamismos muestran la indigencia del ser humano, su menesterosidad constitutiva. La ilusión sería el lado positivo de esa indigencia en que consistimos y por la que la vida es siempre tensa, fluctúa entre el dolor y el gozo, y deja en casi todo un poso de melancolía, que en nuestra lengua queda ligado a la ilusión o a la falta de ella.

La ilusión de Marías tiene que ver con la ‘petite espérance’ del filósofo y escritor francés Charles Péguy, quien vivió entre 1873 y 1914. Péguy nació en una familia muy modesta, perdió a su padre antes de cumplir el año, y desde muy niño asistió al trabajo cotidiano de su madre y de su abuela, que se ganaban la vida reparando sillas. La sencillez y el peso de lo cotidiano forjaron en él esa ‘pequeña esperanza’ que se encarnó en su persona y le hizo estar pendiente de la suerte de los pequeños y excluidos, de muchas personas anónimas. La esperanza, como ilusión de fondo, fue su fuerza; le dio valor para afrontar valientemente la verdad: «Quien no grita la verdad cuando sabe la verdad -decía- se hace cómplice de mentirosos y falsarios». Con tal lema trabajó en los ‘Cahiers de la quinzaine’, donde dejó la impronta de su rigor y de su hondón ilusionado. Este gran admirador de Juana de Arco no entendería ‘ilusión’ sino como fantasía, pero supo vivir ilusionado. La ilusión que alberga nuestra lengua brinda esta posibilidad de vivir ilusionados, aun en el desconcierto presente: ilusionados con lo pequeño para apreciar y cultivar cualquier gesto diminuto de empatía.

Carmen Herrando Cugota es profesora de la Universidad San Jorge