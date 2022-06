Mitos locales

El último rocker se llama Javier y tiene un taller de nombre ‘vintage’ (Velociclos del Ebro) en la calle del Olmo.

El otro día se le pinchó la rueda delantera de la bici a mi hijo y la llevé allí, como otras veces, para repararla. No me cabe duda de que Javier es un tipo feliz, con las manos manchadas de grasa y escuchando a Elvis en bucle. Cuando paso por la calle del Olmo y lo veo en la puerta de su taller, con una botella de cerveza en una mano y un purito en la otra, me acuerdo de una canción de Tom Waits (‘Broken bicycles’) y me acuerdo de Mauricio Aznar, que era, como Javier, un rockabilly en bicicleta.

Mauricio Aznar es un mito local, como Miguel Labordeta, como Julio Antonio Gómez, como Sergio Algora o como Víctor Mira. Cada ciudad tiene una mitología propia, unos fantasmas ilustres y reiterativos, fantasmas que han quedado atrapados en el lugar donde nacieron y crecieron o donde pasaron los años decisivos de su vida como los fantasmas ingleses quedaban atrapados en sus castillos isabelinos o en sus mansiones victorianas.

Hace años le comenté a Félix Romeo que estaba dándole vueltas a la idea de escribir una novela sobre Julio Antonio Gómez, el más divertido, trágico, tierno y derrochador poeta que ha dado Zaragoza. Félix me disuadió con el argumento de que aquel irrepetible gorila del barrio de San José, que huyó de la ciudad amarilla antes de que esta lo asfixiara o lo castrara, era un mito local. Félix murió y pasado el tiempo me da la sensación de que también él se ha convertido en un mito local. A mí no me parece que sea un mal premio póstumo esto de la gloria vecinal.