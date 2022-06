Elogio de la tolerancia

La tolerancia no es una virtud cualquiera.

El diccionario de la Real Academia ofrece esta primera acepción: «Actitud de la persona que respeta las ideas, opiniones o actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias». Más o menos, casi cualquier ciudadano al que se pregunte sobre su significado dará una respuesta bastante aproximada a la definición académica. Todos utilizamos con frecuencia la voz tolerante o su antónima, intolerante. Desde otra perspectiva, es sabido que las sociedades democráticas descansan sobre la tolerancia como fundamento de la convivencia. Por tanto, sería razonable pensar que se promueve como valor social; que no se olvida su relevancia para el desenvolvimiento del sistema político, y que no se fomentan comportamientos ‘intolerantes’. No es así. La tolerancia pierde terreno en la misma medida en la que la intolerancia se convierte en pauta común de comportamientos públicos y privados. Poco a poco, ha devenido en una de las primeras señas de identidad del nuevo orden social.

Este fenómeno admite diversos análisis. Me limitaré a enunciar dos de sus reflejos en la esfera pública. Un observador atento a los más relevantes debates sociales de los últimos años puede extraer con facilidad la conclusión de que raramente se dialoga o se contraponen argumentos. La pauta general es descalificar a priori las posiciones contrarias. En los casos más extremos, y cada vez más generalizados, se impide al otro expresar sus razones. La táctica es contundente: la posición contraria es el mal y al mal no se le puede dar la oportunidad de expresarse. La ‘Verdad’ machadiana se ignora y se impone la ‘verdad’ particular y excluyente que el poeta invitaba a guardar. Es sabido que las redes sociales favorecen la radicalización del debate y la anatemización del otro. Pero responsabilizar en exclusiva a las redes es un error. Tolerancia e intolerancia son fenómenos culturales, productos humanos. El ser humano se siente más cómodo en la intolerancia. Hay menos que explicar; es más fácil coincidir con la tribu; y siempre hay un momento para condenar al otro. No en vano, la tolerancia como fundamento del orden político y social es un fenómeno reciente en términos históricos. Pensadores, políticos y juristas, conscientes de su fragilidad, construyeron un sistema jurídico-político que debía contribuir a fortalecer la tolerancia haciendo más difícil que los intolerantes pusiesen en riesgo la convivencia. Desde la Ilustración, ha sido conciencia común de los mejores que la tolerancia es irrenunciable; que hay que aceptar que el otro puede tener razón; y que todos tienen derecho a exponer sus ideas en el espacio público.

Precisamente, la cultura de la que esa conciencia es expresión es la que hoy emite señales de peligro. Más allá de incidentes no por aislados menos graves, importa la baja cotización política y social de la tolerancia. Más bien, al contrario: cotiza la intolerancia. En las redes, radicalizarse es condición para aumentar seguidores; personas afables se transforman, convirtiéndose en ejemplares sectarios; y siempre queda el anonimato para poder traspasar las últimas barreras. Quienes deberían dar ejemplo e intentar revertir la situación hacen lo contrario. La lectura de los años transcurridos desde 1978 deja una conclusión implacable: desde entonces, lejos de cultivarse el respeto al otro y fomentarse el acuerdo, se han radicalizado las posiciones hasta el extremo de incentivar una cultura contraria al pacto con el diferente. Día a día, se impone la consideración del otro político como enemigo, resucitando viejas e indeseables dialécticas.

La garantía de la democracia y de un orden social civilizado exige de un notable esfuerzo para sobrevivir a una extraordinaria transformación tecnológica. Recordar el valor de la tolerancia y hacer lo posible por volver a situarla en el centro de nuestro comportamiento público, puede ser una buena manera de empezar.

José Tudela Aranda es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza