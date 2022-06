"Diario de un enfermo"

18 de mayo: Voy al centro de especialidades Inocencio Jiménez y pregunto la situación de una consulta para el otorrinolaringólogo de mi esposa, a la que tenían que haber llamado en 2019; contestación: «¡Uf!, esas consultas se han perdido, tiene que pedir hora a su médico de cabecera y que este le derive nuevamente al especialista; ahora están llamando a los que pidieron cita en octubre». No sé si esto ha sido solo en esta especialidad o vaya usted a saber, pero nadie nos ha avisado y si no preguntamos todo se queda en agua de borrajas: es bueno echar la culpa a la pandemia. 1 de junio: Me molesta la garganta y me hago un test, me da negativo. 2 de junio: Paso una tarde de lobos, fiebre 38 grados, tos y demás síntomas. 3 de junio: Me vuelvo a hacer un test de antígenos, doy positivo. Como estoy fuera de mi residencia habitual, llamo a un centro de salud para ver si por ser mayor, 70 años, me van a hacer una PCR, pero me dicen que mejor llame al centro de salud de Sabiñánigo que está más cercano a mi segunda residencia, cosa que hago y allí me dicen que ¿dónde ha leído eso de que hacen PCR a mayores?, y que el protocolo ya no dice eso. No obstante, me indican que llame a mi centro de salud en Cuarte de Huerva. Luego de varias llamadas, porque en Cuarte están en cuadro, una señorita me dice que, como mi médico está de baja desde hace cuatro meses y no hay sustituto, por la tarde me llamará el de urgencias. Me llama y me citan para una PCR el día 6: vuelvo a dar positivo. ¿Será que en cada centro de salud hay un protocolo distinto? 8 de junio: Uno de los medicamentos que tengo en la receta electrónica va finalizar su vigencia, llamo 53 veces –sí, 53 veces– al centro de salud sin resultado. Finalmente me acerco y me dicen que de los cinco médicos asignados están de baja dos y mañana habrá otro más de baja, con lo que solo habrá dos médicos para atender a más de 14.000 habitantes. Me arreglarán la receta cuando se incorpore el sustituto. El consultorio de Cuarte está protestando ante tanto olvido. Cuando lees y oyes a los responsables políticos de la sanidad en Aragón parece que todo va estupendamente, pero ¿alguno sabe la realidad? ¿Cómo es posible que sucedan continuamente estas cosas y no pongan remedio?

Juan Ramón Esquivias Gañán

ZARAGOZA

La calle Santiago Lapuente

Me dirijo a ustedes como en otras ocasiones para reclamar la nula intervención del Ayuntamiento de Zaragoza como responsable en nuestra calle, después de haberla renovado completamente, y así mismo denunciar el desasosiego que sentimos los vecinos por el abandono total que tenemos de todas las infraestructuras que han montado, tanto jardines como el resto del mobiliario. No sé a quién debe ir dirigida esta carta, si a la directora jefa de Infraestructuras o directamente al señor Azcón, el alcalde, pero cogieron en su día el relevo en el Ayuntamiento para ejecutar este proyecto y, después de siete meses que terminó la calle de hacerse, estamos sin asignar a ninguna empresa de mantenimiento de jardines ni de limpieza. Así que, por favor, hágannos caso y, ya que se han gastado un dineral en hacerla, manténganla.

David Medrano Aparicio

ZARAGOZA

Codo con codo

Al mismo tiempo que la violencia de género y el maltrato infantil van en aumento, hay un gran número de hombres y mujeres que trabajan codo con codo. Que cuidan de sus parejas y se esfuerzan para lograr la conciliación de su trabajo con su labor como padres y madres. En el hogar comparten las tareas domésticas al 58 por cien, lo mismo que el cuidado y la atención a sus hijos. Colaboran en su educación a partes iguales y les inculcan valores esenciales para el desarrollo de una sana autoestima y para lograr una sociedad más equitativa, franca y solidaria.

Carmen García Morán

ZARAGOZA

Injusticia en la Evau



Mi hija es una joven normal de 17 años que este año ha cursado 2º de Bachillerato en la modalidad de Ciencias Sociales y que ha tenido la desgracia de concurrir, como muchas y muchos otros jóvenes, a la prueba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de la Evau. Tal vez la diferencia destacable de mi hija es que sus calificaciones trimestrales en Matemáticas han sido sobresaliente, notable y notable, es decir, que las Matemáticas las ha llevado bastante bien. Como quería estudiar Magisterio, estaba muy ilusionada con su calificación en el examen de Matemáticas (pues le ponderaba). Hoy hemos conocido su calificación: 2,7. Y ahora, que venga toda la cuadrilla de próximos a la armonización a seguir diciéndonos que el examen era «como el de otros años». La política y la universidad, por desgracia, son cada día más parecidas. Se han cargado el esfuerzo y la ilusión de muchas personas.

Ángel López Gómez

ZARAGOZA

Toneladas de teoría y nada de práctica

Alta tasa de abandono en el bachillerato, alumnos de universidad que sufren ‘burn out’, estrés entre los candidatos a funcionario que preparan unos temarios elefánticos. El currículum académico se modifica con cada partido que entra a gobernar, pero al final la base de la educación española sigue cojeando del mismo pie: se valora en exceso la memoria y la creatividad se aplica para exigir exámenes de premio Nobel que hacen imposible aprobar al primer intento. Por otra parte, en el colegio la ley Celaá tira todo lo anterior por los suelos y decide que nadie más suspenderá, condenando al que no sabe a frustrarse mucho más en el siguiente curso y a tirar la toalla al final. Irremediablemente en España volvemos al blanco o negro en educación y ahí nos quedamos. En este sistema falta organización que permitiera a nuestros profesores organizar una enseñanza cuerda sin cambios continuos que ni si quiera les han preguntado. El sentido común nos dice que la universidad debe enseñar no solo teoría sino también práctica, y reforzar la habilidad del estudiante para la tarea laboral del mañana, pero aquí las toneladas de contenidos a aprender priman ante todo. ¡Lo que más pesa gana y el que más retiene se salva! La práctica en este país es una gran desconocida. Una nueva ley de educación y ya nos hemos olvidado del método finlandés, que tiene su punto fuerte en desarrollar los talentos y las habilidades del estudiante para garantizarle autoestima, motivación y diversión, que refuerzan la salud mental y el aprendizaje reflexivo. ¿Qué ocurrirá dentro de unos años cuando los niños de los ‘no suspensos’ se enfrenten a una universidad con toneladas a estudiar, poca práctica y asignaturas que se jactan de tener una tasa de aprobados del 30%? El tiempo nos dirá lo que volvemos a hacer mal.

Cristina Sande Cecchi

ZARAGOZA