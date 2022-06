"Una ‘pump track’en el Parque"

En cualquier país de Europa civilizado y con una mediana sensibilidad por el medio ambiente, nunca se hubiese aprobado la construcción de una ‘pump track’ (circuito deportivo para monopatines y bicicletas), de asfalto puro y duro, en pleno pulmón de la ciudad, en una de las mejores zonas verdes del parque Labordeta. Paulatinamente, a la chita callando, el Ayuntamiento va urbanizando las zonas verdes de Zaragoza. Este espacio no se ajusta para nada a la misión de una zona verde para disfrutar de paz y tranquilidad (objetivo principal de los fundadores del parque); muy al contrario. Todos sabemos las molestias que causan estos espacios. En Zaragoza hay muchas zonas en donde se puede construir algo así sin molestar, pero nunca en un parque.

Amadeo Vila Farré

ZARAGOZA

Aparcar con la tarjeta azul

Soy usuario de la tarjeta azul de minusválidos para aparcar en las zonas delimitadas para ello. También estoy exento del pago en zona azul o amarilla para residentes, así como de pagar el impuesto de circulación. Puedo aparcar en zonas donde no moleste ni entorpezca el paso de vehículos o peatones, esquinas donde no quite visibilidad, etc., todo ello con tiempo límite y por necesidad y con conocimiento. Ojalá no tuviese que usar esta tarjeta para personas con movilidad reducida, pero también hay que pensar en los más desfavorecidos. El motivo de estas líneas es dirigirme a esos transportistas y particulares que utilizan estas zonas de aparcamiento para su uso personal, con la excusa de que ‘solo son cinco minutos’. Pues bien, en esos cinco minutos puede pasar una persona en su vehículo con la tarjeta de movilidad reducida y no le quedará otra que dar vueltas a la manzana y esperar a que quede libre su plaza. Seamos un poco más responsables con estas personas. También tenemos que tener empatía los usuarios de estas tarjetas, si vemos que la siguiente plaza a la nuestra está libre, aparcamos en ella y dejemos libre la de minusválidos para el siguiente que la pueda utilizar, si tenemos ocasión hagámoslo, como ya he dicho antes, no vamos a tener que pagar en zonas azules o amarillas. Por un mundo un poco mejor.

Adolfo Pérez González

Zaragoza

Los datos del paro

Por favor, ¿qué tenemos que hacer para que no nos mientan los políticos? Ni siquiera con datos objetivos dejan de mentirnos. Lo acabamos de ver de nuevo con la cifra de parados del mes de mayo. ¿Tan difícil es explicar que la cifra de parados del mes de abril y anteriores no se pueden comparar con la del mes de mayo y siguientes porque las reglas del juego han cambiado y por tanto los datos no son comparables? Con la reforma laboral se han modificado y eliminado algunos tipos de contrato. Por ejemplo, se ha potenciado un tipo de contrato en el que cuando una persona deja de trabajar no contabiliza como parado (aunque realmente no realice trabajo alguno) y esta subida ha servido para absorber a trabajadores que estaban con otro tipo de contrato en el que cuando dejaban de trabajar sí se contabilizaban como parados. ¿Tan difícil es explicarlo o es que no quieren, porque así juegan con las cartas marcadas y es más fácil hacer trampa? Encima, a un político que se atreve a decir, con la boca pequeña, que hay matices en el descenso del número de parados, ¡la que le cae encima! Pero si no es cuestión de matices, es simplemente que los datos no son comparables y por lo tanto las conclusiones están manipuladas y son falsas, ni más ni menos. Y ya se sabe, hay tres tipos de mentiras: mentiras, grandes mentiras y estadísticas.

José Antonio Mateos Barrionuevo

ZARAGOZA

Las ilusiones, motor de la vida

La ilusión, independientemente de la edad de la persona, es una de las herramientas más importantes en la vida. Además de reportar una enorme satisfacción al esforzarse en conseguir una meta, resulta excelente para el cerebro y para la salud. La ilusión está conectada a emociones positivas, pues cuando nos ilusionamos nos sentimos plenos, motivados, entusiasmados, con fuerza y cargados de energía. Cierto es que la ilusión puede servir para no rendirnos ante los obstáculos, aunque no es menos cierto que, con el paso de los años, llega a parecer como si el depósito de nuestras ilusiones disminuyera. Está comprobado que las cosas no nos hacen idéntica ilusión cuando las hacemos la vez primera que cuando las hacemos repetidas veces, por lo que no solo hay que tener ilusiones, sino que hay que irlas renovando paulatinamente para que no se agoten. Y es que, como dijo en su día un famoso novelista, ensayista, historiador, periodista y filósofo húngaro, «nada es más triste que la muerte de una ilusión».

Jimena Sánchez Calderón

ZARAGOZA

Trámites para organizar campamentos de verano

Las entidades que realizamos campamentos de verano nos hemos encontrado con una dificultad que no esperábamos. Llevo una década realizando actividades de este tipo y siempre podíamos entregar la documentación de manera presencial, circunstancia que ha cambiado este verano, aunque no quedaba del todo claro. Por inercia, muchos promotores de estas actividades dábamos por hecho que se iba a poder realizar del mismo modo. Nos hemos encontrado recientemente con un problema y es que, al haber cambiado el modo de entrega de las declaraciones responsables, el proceso se ha alargado hasta el punto de que no llegábamos a entregarlas en fecha. ¿Y qué ha hecho el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ)? Tenía dos caminos: el de ‘apáñate y haberte enterado’ o el de ponerse en nuestro lugar. Han tomado el segundo. Y no solamente eso, contestan a los correos electrónicos y a nuestras llamadas con un cariño que demuestra una total empatía que rebosa de unos profesionales inmejorables. Y sí, de bien nacido es ser agradecido. El equipo que forma el IAJ en Zaragoza y el de Teruel (el de Huesca no lo conozco pero seguro que son igualmente buenos) es un auténtico equipazo. Su director, Adrián Gimeno, incluso ha contactado conmigo personalmente. Elisabet, de Zaragoza, y Ana, de Teruel, que sepáis que en este mundo necesitamos a mucha gente como vosotras. Gracias por vuestra atención, amabilidad y cariño. Que sepáis que tenéis a una persona que os estará siempre agradecida. No estamos acostumbrados a reconocer a los buenos trabajadores su labor. No es la primera vez que os lo dicen y estoy segurísimo de que tampoco será la última. ¡Gracias por vuestro trabajo y por facilitar el nuestro!

Miguel Giménez Remón

ZARAGOZA