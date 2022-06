Los colegios y la ola de calor

La temprana e intensa ola de calor que se sufre en Aragón, al igual que en gran parte de España, afecta a los colegios, donde, con aulas que superan a veces los treinta grados, resulta muy difícil que alumnos y profesores sigan el compás normal de un fin de curso.

Sabemos que estas situaciones meteorológicas van a ser en el futuro más frecuentes, y que nos obligarán a ajustar muchos aspectos de nuestras actividades. También las autoridades educativas tienen que pensar cómo adaptar los centros de enseñanza a esa realidad.

Al ambiente de por sí caluroso se suma en las aulas la concentración de personas, de manera que en ocasiones se superan largamente los treinta grados, una temperatura a la que mantener la atención y la compostura que requieren las clases resulta casi imposible. No es extraño que entre los profesores y las familias surjan quejas y que, faltando pocos días para terminar el curso, se pida que se adelante la fecha o que se suspendan las clases durante la ola de calor. Es evidente que la mayoría de los colegios no están preparados, en su arquitectura e instalaciones, para contrarrestar temperaturas extremas como las que se están padeciendo en este momento. Pero, puesto que estas situaciones van a repetirse en los próximos años, habrá que tomar medidas que permitan mantener la actividad normal de los centros docentes sin someter a niños y maestros a situaciones insufribles. Revisar el calendario escolar habitual en función de estas circunstancias y acometer reformas en los espacios escolares para paliar el calor son tareas que las autoridades educativas tienen que plantearse sin tardanza. Aun sin instalar sistemas de aire acondicionado, hay medidas más sencillas que se pueden tomar para mejorar la habitabilidad de los edificios. Se adelante o no el final de las clases este curso, estamos comprobando que el cambio climático ya está aquí en muchos aspectos, y es necesario adaptarse a esa nueva realidad.