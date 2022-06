Si algo abruma al escuchar los discursos de quienes confrontan en los parlamentos y, ni que decir tiene, en las campañas electorales, es el abuso incontenido de las alusiones a la ética. Hemos tenido ocasión de asistir, lo que no sé si es mala fortuna, a decenas de episodios como los que acabo de apuntar.

Y siempre salgo con la duda de si quienes hablan con desparpajo de su insuperable voluntad ética saben realmente qué es esto de la Ética, porque la comunidad de mortales debe concluir que se trata de una superchería porque, quien más quien menos, se erige en paladín de los supremos principios éticos. No hay quien no reivindique para sí el acierto de su propia ruta para alcanzar el fin último -común a unos y otros-, como si se hubieran empapado de la reflexión de Aristóteles al respecto o, si viene al caso, reivindican la máxima kantiana de comportarse como si el sentido de tus actos pudiera elevarse a norma moral universal. Y tan campantes…

Dudas me asaltan cuando recuerdo que todos han reivindicado no sólo lo más dispar, sino, incluso, lo obviamente contradictorio. El pueblo somos todos o el pueblo somos los nacidos en este terruño: ambas máximas se afirman y el oyente o lector se dispone a dormir con la migraña a cuestas después de sopesar con seriedad si no sería preciso basurear tanto libro leído. ¿Ha desaparecido la sana costumbre del diálogo? Me harto de haber leído a Gauthier o Honneth. Pero no me rindo. Ultraliberal postcomunista aún sueño que la estupidez no es invencible.

J. L. Rodríguez García es catedrático de Filosofía de la Universidad de Zaragoza