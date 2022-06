El inútil ‘radar’ era además peligroso

En el verano de 2020, Pedro Sánchez, después de anunciar que habíamos ‘doblegado la curva’ de la covid y de dar a entender, con aquel lema de ‘Salimos más fuertes’, que la pandemia estaba superada, presentó la aplicación informática Radar Covid como una semipanacea para el rastreo de casos de la enfermedad.

Era otro de los arranques de injustificada euforia tan típicos del presidente. El rastreo de los casos no funcionaba bien y ha seguido siendo uno de los puntos más débiles de nuestro país en la gestión de la epidemia, complicando sobremanera la contención de los contagios. Las autoridades le han puesto más parches que soluciones y, hay que reconocerlo, tampoco muchos ciudadanos han estado por la labor de colaborar. Radar Covid, según el Gobierno, iba a aportar un medio eficaz para mejorar el rastreo. Pero no fue así, pronto se hizo evidente que el radar no detectaba los casos, porque los contagiados se cuidaban muy mucho de ‘denunciarse’ a sí mismos a través de la aplicación. Radar Covid ha sido completamente inútil. Pero ahora sabemos además que el programa informático era defectuoso y que ponía en riesgo la intimidad y los derechos de sus usuarios. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha denunciado que las vulnerabilidades de la ‘app’ Radar Covid suponían violaciones de hasta ocho artículos del Reglamento de Protección de Datos. Y los errores no fueron corregidos. El cúmulo de irregularidades en que incurría el ineficaz radar ha dado para que la AEPD redactase un informe de más de doscientas páginas. Otra chapuza pandémica.