Vocación maldición

Desde los nueve años quise ser periodista.

Ni idea de por qué. Ni riquezas ni prestigio social ofrece esta profesión, que es mucho oficio, poco beneficio e imposible de desempeñar con un mínimo de calidad sin un máximo de vocación. Cuando me pinchó este aguijón, no había facultades que la enseñaran en Aragón y, sin embargo, los expatriados hacíamos fila para conseguir una beca para sacrificar nuestro verano a cambio de aprender dándole a la tecla y al micro en cualquier medio de comunicación. Hoy hay dos universidades -pública y privada- pero la comunicación y el marketing han ganado la batalla al periodismo, sobre todo la de las condiciones de vida, y nos las vemos y deseamos para conseguir becarios. A los médicos les pasa parecido. Más de 70 plazas han quedado sin cubrir de medicina de familia en Aragón, especialidad que ya no eligen los MIR, que prefieren la cirugía, sobre todo estética, que cotiza al alza aunque tenga que ver con el arte de curar lo que el marketing con el de contar. Pero la historia empieza un día como hoy, 15 de junio, cuando se conocen las notas de la EVAU, que para muchos se convertirán en un hacha que guillotinará su vocación. Marcan la oferta y la demanda las notas de corte de los grados, y el mercado expulsa vocaciones primando números tan fríos como injustos para encima después ni siquiera casar con las necesidades laborales. Alguna vuelta habrá que darle a este sistema. Eso, o hacer como el dicho chino: si quieres ser feliz un año, cásate y si quieres ser feliz toda la vida, hazte jardinero.

Eva Pérez Sorribes es directora de contenidos de la Cadena Ser Aragón