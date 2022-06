El hombre que no veía pobres

Sorprende a Perplejo que Enrique Ossorio, portavoz del Gobierno de Madrid, no encuentre pobres a su alrededor.

No se habrá dado cuenta de que los lleva colgando, los pobres, quiero decir. Quien le plancha las camisitas y le hace la raya del pantalón, quien le cocina, quien le limpia los baños para que los encuentre dignos de sus reales, quien cuida de sus padres o lleva a sus nietos al colegio, quien se levanta a las seis para ponerle el cafelito y el croissant, quien abre el puesto del mercado y quien visitó de madrugada al mayorista para que la señorita de la señora del señor lo compre baratito y fresco, toda esta gente las pasa canutas para pagar el alquiler y la luz. Pero Enrique no los ve. Por mucho que lo diga Cáritas, no ve pobres por ninguna parte.

Los hijos de estas señoras que le hacen la vida más fácil a Enrique hacen una comida al día, no se irán de vacaciones este verano porque los precios de los vuelos a su país se han puesto por las nubes, almuerzan gracias al programa de fruta y lácteos, estudian con beca. Son chicos y chicas que sufren todas las brechas: la cultural, la religiosa, la educativa, la de género y la de pobreza. Pero las brechas aúllan. Hay que oírlas, Enrique. No se imagina usted lo difícil que es conciliar pobreza y dignidad. Esta generación adolescente alberga a gente española de piel, credo y género diversos que no le bajará la mirada. Decía el Marqués de Santillana que «quien al cielo escupe, en su cara le cae». Haga el favor de limpiarse.

Jorge Sanz Barajas es profesor y escritor