‘Storyteller’ lo serás tú

Contar historias es un placer. También escucharlas, si están correctamente contadas, y leerlas, si la redacción se acompasa al ritmo como las letras de Taupin a las melodías de Elton. Cuando se apoyan en la realidad, relatarlas de manera fidedigna supone además un reto, siempre subjetivo y, al mismo tiempo, lo más pegado a la objetividad que pueda estar un retrato oral de algo pasado. Cuando son ficticias (algo que debería circunscribirse a lo literario, pero que ocupa diariamente muchos espacios informativos) resulta clave atraer la atención y, si se tercia, sacar un rédito del esfuerzo. Éamon Kelly recorría el siglo pasado los pubs irlandeses con alardes narrativos que tenían mucho de poéticos; Rabih Alameddine dedicó a los contadores de historias un libro entero, personificando el concepto concéntrico de narrador de la narración de los narradores; las ‘Pechakuchas’ y ‘Tedx’ cogieron el relevo en un formato pujante, instalado ya en las dinámicas empresariales y convertido en un activo contable (no de cuento; la RAE define como contable aquello que se puede enumerar) reflejado en el currículum como el inglés nivel alto o el carné de conducir. El ‘storytelling’ tiene su aquél, sobre todo como cualidad entrenable; no todo el mundo nace tocado por la varita de la oratoria, y viene bien en la vida que alguien te enseñe a ordenar las ideas, verbalizarlas con agilidad y saber llevar un relato de un principio hasta su final, eligiendo con tino las bifurcaciones para llegar a meta antes de que la audiencia se líe siguiendo las flechas. No es fácil. No es tan difícil. Cosa de ponerse.