La soga al cuello

Haciendo expurgo en mis papeles, me he encontrado con un texto de un periodista llamado Manuel Calvo Hernando (1923-2012), que lleva por título ‘Síntomas de la crisis mundial’.

En él informa del diagnóstico que realizó sobre ese tema Sean MacBride (1904-1988), premio Nobel y premio Lenin de la paz, jurista, político irlandés, y miembro fundador de Amnistía Internacional. MacBride expuso sus ideas en una mesa redonda celebrada en la Unesco sobre el tema ‘¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?’ Posteriormente, todas las intervenciones se publicaron en castellano, bajo el patrocinio de la Fundación Ramón Areces, el 2 de julio de 1979. Creo que puede ser interesante, recordar lo que dijo MacBride sobre los síntomas de la crisis mundial que estaban viviendo en la época, entresacándolos del texto de Calvo Hernando. En lo que sigue y hasta nuevo aviso, no hay ninguna palabra o comentario mío.

El mundo actual ha sufrido graves alteraciones en los últimos años y es probable que algunos de nosotros no seamos conscientes de la nueva situación, por ello creemos que puede resultar interesante para el lector los síntomas de la crisis mundial que para MacBride son evidentes. El primer síntoma es la amenaza de guerra nuclear y la política de confiar en el equilibrio del terror, es decir, tener en la mano la destrucción recíproca asegurada. Política que en palabras de MacBride «siempre me pareció irracional y que únicamente pudo ser el producto de mentes que hacen caso omiso de la base moral en el mundo». El segundo síntoma en su manifestación es la destrucción del medio ambiente, «fenómeno que parece ir en aumento con el transcurso del tiempo, y sobre el que se hace muy poco para que no siga avanzando». Otro más es la continua agresión directa o indirecta a los niños, «los niños no solo son agredidos físicamente, sino que también lo son psicológicamente a través de los medios de comunicación masiva, por las publicaciones pornográficas y por el ingreso constante de la violencia y la crueldad en sus vidas». Y, por último, otros síntomas característicos de la época son: la desocupación, fenómeno que se encuentra estrechamente vinculado a la generalización del éxodo rural, las guerras, y el incremento del alcoholismo y del uso de las drogas.

La causa más importante a la que MacBride atribuye tal estado de situación es que, dada la rapidez del desarrollo científico y material que la humanidad ha vivido a partir de la Segunda Guerra Mundial, la cual ha trastocado las relaciones entre los estados, las personas y las familias, la cuestión es que dicha revolución se ha realizado sin contar con un desarrollo equivalente en nuestro sentido de la responsabilidad moral.

Hasta aquí, lo que he extraído del artículo de opinión. ¿Qué podemos decir una vez recordadas las palabras que se pronunciaron hace por lo menos 43 años? Nada que exija devanarse los sesos hasta la extenuación. Si vamos por orden, sigue la amenaza nuclear y la destrucción del medio ambiente, muchos niños en el mundo continúan llevándose la peor parte tanto directa como indirectamente, siguen el éxodo rural, las guerras, el incremento del alcoholismo y el uso de las drogas. Y como colofón, continúa boyante el desarrollo científico, tecnológico y material, sin que al parecer nuestro sentido de la responsabilidad moral haya ido a la par.

Como dijo André Gide (1869-1951), escritor francés y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1947, «todas las cosas ya han sido dichas; pero como nadie escucha, hay que volver a empezar siempre». También dicen que reconocer un error es el primer paso para aprender e intentar evitar errores futuros, además de una muestra de inteligencia y humildad. Pues qué quieren que les diga, parece que nos cuesta, y estoy completamente de acuerdo con la frase de Phil Crosby (1926- 2001), empresario estadounidense: «La lentitud para cambiar generalmente significa miedo a lo nuevo». Lo malo es que nuestro miedo será la soga al cuello para nuestros hijos y nietos.

Francisco José Serón Arbeloa catedrático de la Universidad de Zaragoza