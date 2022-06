Cartas al director de HERALDO: Haciendo trámites con la Seguridad Social

Haciendo trámites con la Seguridad Social

Soy funcionario de Educación, profesor de Secundaria que, alcanzado la edad para la jubilación, me preparo los papeles...

Pero resulta que al tener algunos años cotizados en la concertada la Seguridad Social me ha vinculado con dos números distintos de afiliación a su ilustre elenco de cotizados, por lo que a la hora de hacer mi vida laboral me da 0 días en la duración del trabajo de los años en la concertada. Pensé que debería hablar con algún responsable y me dirigí a una oficina de Tesorería. A la entrada, una amable ‘segurata’ me informó de que en esa oficina no se resuelven los temas de jubilación, que hay tres en Zaragoza que se ocupan de ello, y me facilitó direcciones y teléfonos para solicitar cita. Salí un poco cariacontecido pero dispuesto a terminar la gestión y, como me temía, los teléfonos no dejaban de comunicar, por lo que me armé de valor y me presenté en la oficina de Doctor Cerrada. Allí me atendieron no una sino dos miembros de seguridad, esta vez masculinos, que me volvieron a dar los susodichos teléfonos. Ante mi insistencia para que me dejaran hablar con un técnico para al menos saber cómo solucionar mi doble numeración, la respuesta fue tajante: las normas covid impiden cualquier consulta ‘extra’ y que si tengo alguna queja me proporcionarán un papel para escribirla al Gobierno de Aragón. Como eso de quejarme ante la institución que me paga y que me tiene que autorizar para pasar a las clases pasivas me parecía un poco tremendista, he optado por escribir esta carta por si algún funcionario competente de la Seguridad Social la lee y me ofrece su asesoramiento. Yo estoy accesible todas las mañanas lectivas en el IES Valdespartera de Zaragoza y con llamarme y dejarme su contacto, quedaría profundamente agradecido y reconocido de su obra de Buen Samaritano.

Ignacio Mainer Guerrero. ZARAGOZA

La música en las aulas

Al hilo de los comentarios de dos amigos y del disfrute que sintieron en la ejecución musical de fin de curso de una nieta que tienen en común, se me ocurre pensar que lo de esta niña es una excepción, dado el poco tiempo que tanto en primaria como en secundaria se dedica a la música. En la actualidad hay un debate abierto sobre la importancia que se le concede a la música en la educación general obligatoria. Lo que sí sabemos y no cuestionamos es que nos sirve como una herramienta educativa en la formación integral del ser humano. Optimiza la calidad de vida del individuo, mejora su salud y bienestar físico, social, emocional, intelectual. Son importantísimas las aportaciones que demuestran los innumerables beneficios de la música. Estas investigaciones apuntan que la formación musical temprana influye muy positivamente en el cerebro, la percepción y la cognición. En los niños mejora la autoestima y seguridad en sí mismos, y en adolescentes y jóvenes mejora la atención y concentración potenciando su rendimiento. Si todo esto está investigado y demostrado, deberíamos ir a una mayor concienciación y cumplimiento y acercarnos a países como Alemania y Finlandia que son ejemplo de buenas prácticas en la enseñanza de la música. Aquí en España, con la Lomce dejó de ser obligatoria y pasó a ser optativa, quedándose a la decisión de cada comunidad. Hoy vuelve a ser obligatoria aunque tan solo una hora semanal. Con la nueva ley que viene, la Lomloe, parece que la música va a salir beneficiada y el objetivo sería no solo adquirir conocimientos sino conseguir el aprendizaje de algún instrumento. Bienvenida sea la mejora.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Los últimos días del curso

Nadie puede entender esa decisión de tener que acabar todos los exámenes para el día 10 de junio cuando el curso es lectivo hasta el 21. Sin posibilidad de recuperación de ningún tipo porque tampoco hay convocatoria extraordinaria. Únicamente recuperaciones que tienen que convocarse en esta misma semana del 6 al 10 de junio. ¿Cómo se puede preparar una recuperación así si tienes el mismo día el examen, por ejemplo, en el caso de mi hija, de Literatura y Física? Además, como hay parte del temario que no les ha dado tiempo a ver, les exigen para el día 10 un trabajo de Geometría del que el día 6 no tienen ningún detalle sobre su realización. ¿Cómo se puede elaborar un trabajo en una semana en que hay dos exámenes finales diarios más las recuperaciones que intercalen con los exámenes? Con 14 años tienen 15 exámenes en diez días. ¿A qué se va a dedicar la semana que viene y el resto de los días hasta el 21? ¿Qué manera es esa de gestionar el periodo lectivo? Yo como madre no entiendo esta decisión totalmente arbitraria e injustificada del Gobierno de Aragón sobre la finalización del curso. Y quería dejar constancia de que en una decisión así no se tiene en cuenta para nada lo que es lo mejor para los estudiantes, cuestión que debería ser el principal objetivo de los gestores educativos.

Paz González Trasobares. ZARAGOZA

La construcción del nuevo estadio

Uno de los debates que lleva ya veinte años en la sociedad zaragozana es la construcción de un nuevo campo de fútbol. La falta de consenso político y las crisis económicas han sido los factores determinantes para que los tres proyectos lanzados por los ayuntamientos de turno hayan fracasado. Ahora se retoma la construcción de un nuevo estadio, en plena crisis económica y con el club de la ciudad en segunda división, y la falta de consenso vuelve a salir a la palestra. Desgraciadamente el club está en la división de plata y el impacto económico sobre la ciudad es prácticamente nulo, lo que afianza las declaraciones del presidente de la Comunidad autónoma que dice, y creo que esta vez con buen criterio, que el nuevo campo de fútbol lo deben pagar los dueños del club. A esto yo añadiría que las instituciones podrían ayudar donando el terreno donde se quiera ubicar el estadio. El Ayuntamiento ha sondeado a algunos colectivos, colegios profesionales, etc., sobre cuál sería la posible ubicación del campo, pero lo primero que tendría que hacer es preguntar en un referéndum a los zaragozanos si con la crisis económica que padecemos, el 8% de inflación, una deuda pública cercana al 120% del PIB y unas previsiones de crecimiento muy por debajo de lo que crecerán las economías de los países euro, es conveniente construir un campo de fútbol. Lo que me parece un despropósito es que el Ayuntamiento dedique un solo euro a la construcción de un estadio con las necesidades que tienen muchos de nuestros conciudadanos y con las escasas posibilidades de reinversión, llevamos más de cinco años en segunda y las perspectivas de ascenso no se ven por ninguna parte.

Jesús Martín San José. ZARAGOZA

