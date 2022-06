Acercándose el otoño, al despuntar el alba y hacia el ocaso, en varias regiones de España se escuchan los bramidos del ciervo rojo.

Se acerca la época de apareamiento y celo. La berrea es un espectáculo sorprendente –e incluso un reclamo turístico– que permite perpetuar la especie. Pura selección natural. Hay quien dice que durante las elecciones se produce la ‘berrea electoral’. Antiguamente, o yo era muy ingenuo, o pequeño, pero creo que duraba menos. Recuerdo de niño coger manía a Felipe González porque en época de campaña electoral quitaban los dibujos de las tres para poner ‘espacio electoral cedido a los partidos políticos’ o algo así. Si me quitaban ‘D’Artacán’, ‘El Equipo A’ o ‘McGyver’ yo entraba en cólera. Pero no recuerdo que los políticos estuvieran en todo. Teníamos dos canales y no se les veía tanto. La política sí, pero a los ‘Homo politicus’, no. La berrea o brama es un periodo de celo de los ‘Cervus elaphus’ que tiene un fin, reproducirse y perpetuar la especie, y tiene fin. La berrea electoral parece que no tiene fin y no termino de entender el fin que tiene. A menos de un año se escuchan demasiados bramidos. Los ciervos rojos braman en una época en la que están fuertes y presentan gran cornamenta coincidente con la época de celo. Yo quiero decirles a mis políticos que no soy un ciervo en celo, soy más de esos pajarillos que emiten sonidos que solo puede escuchar la pareja. Y se ponen contentos. Pío, pío, yo soy muy receptivo a cantos de educación, sanidad e investigación.