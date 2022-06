Cartas al director de HERALDO: Cuarte de Huerva, con los aragoneses en el exterior

Cuarte de Huerva, con los aragoneses en el exterior

Los días 4 y 5 de mayo más de mil aragonesas y aragoneses asistieron a Cuarte de Huerva para celebrar el XLIII Encuentro de las Comunidades Aragonesas del Exterior.

Esta población se volcó para apoyar los actos. Queremos dar las gracias al Consistorio, técnicos voluntarios, cuerpos de seguridad, servicios, así como de forma especial al teniente de alcalde Julio Conde por su predisposición para facilitar todo lo necesario. Agradecimiento extensivo al párroco de Santa Cruz y Santa Fe, a la Escuela Municipal de Jota de Cuarte, a su cofradía. No podemos olvidarnos de agradecer la conferencia magistral del etnógrafo y escritor José Antonio Adell, y la presencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, de Luis Estaún, director general, de María Belén Corcoy, jefa de servicios para las Comunidades Aragonesas, así como del alcalde, Jesús Pérez, concejales, diputados y representantes de entidades. Especial agradecimiento merecen los Aragoneses de Mérito nombrados este año, Jordi Martínez Brotons en lo social, Luis Zueco en Letras y el doctor Alberto Jiménez en Ciencias. Y no podemos olvidar a la maravillosa orquesta Cocktail Elegant por su profesionalidad en la verbena popular y la presencia del arzobispo de Zaragoza, que presidio una multitudinaria misa aragonesa. Todo un éxito el de este encuentro en Cuarte de Huerva en el que nada faltó y fuimos atendidos maravillosamente bien. Los actos finalizaron con una comida popular para mil personas servida por Euro-Catering. Gracias, amigos, en nombre de todos los que nos sentimos tan bien acogidos. El próximo año toca a la provincia de Huesca acoger el evento de los ‘embajadores’ de Aragón repartidos por toda España.

Cosme García Mir. Vicepresidente de la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior

Una joya en la calle Costa

Tras ser incapaz de conseguir cita en el INSS para consultar la situación de la solicitud de mi jubilación, me acerqué a la calle Costa y en la puerta estaban la vigilante de seguridad (en adelante, Reme) y tres personas esperando que las atendiera. Había una señora nacida en 1945 que no sabía pedir cita en la web y a la que Reme pidió el móvil para hacerle ella la solicitud. Se fue con su cita. Había un señor de raza negra con nombre complicado que decía que tenía cita pero que no aparecía en los listados. Reme le pidió también el móvil y con el móvil se metió al interior para consultar a los funcionarios. Salió con la información precisa y con la cita que la propia Reme le gestionó en su teléfono para otro día. Y me tocó a mí. Me pidió mi DNI, se metió para adentro, consultó a los funcionarios y me dio la información precisa sobre el estado de mi solicitud de jubilación. Todo esto con una calidez, un cariño y una gracia (Reme tiene acento del sur) que acompañaron una forma de trabajar de la que tenemos mucho que aprender. Señores de la empresa para la que trabaja Reme, tienen ustedes una joya en la calle Costa. Estas personas hacen una labor que no tiene precio.

Camino Pérez Eseverri. ZARAGOZA

El relevo en una empresa

Una empresa familiar es aquella en la que la propiedad recae en manos de una o más familias. En un mundo tan globalizado y tan atiborrado de alta tecnología, tiene sus ventajas e inconvenientes. En el lado positivo, la puesta a disposición de todos los recursos del empresario, tanto personales como materiales; pero en el lado negativo sobresale el problema de la sucesión. No hay más que echar un vistazo en nuestros paseos por nuestras ciudades para detectar que multitud de empresas han tenido que echar las persianas por falta de continuidad. Solo el 30% superan con éxito el primer relevo generacional y solo un 15% pervive a la tercera generación. Y es que –aparte de que cada cual tiene derecho a elegir su medio de vida– la perseverancia, el esfuerzo, el espíritu de emprendimiento y de sacrificio no suelen, ¡ay!, heredarse.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Los que fuman

Las colillas contienen 7.000 elementos tóxicos y las calles están alfombradas de colillas. Los neumólogos piden que se prohíba fumar en espacios abiertos públicos como terrazas y playas. Yo añadiría otros espacios abiertos como las paradas del transporte público, las plazas y los parques. ¿Por qué no se prohíbe también fumar en las calles? A menudo paseas por una acera y te tienes que tragar el humo del cigarrillo o del puro de quien camina por delante. En las paradas del autobús, además, no se guarda distancia de seguridad. En las terrazas de los bares ya se prohíbe fumar y un cartel lo avisa, pero siempre hay alguien fumando y los camareros no se complican la vida advirtiendo al fumador de que no se puede fumar. El fumador siempre ha sido y es un ser insolidario con la salud de los demás, al que no solo le gusta envenenarse poco a poco sino que no le importa envenenar a los demás. La relación entre un fumador activo y un fumador pasivo es que el placer del primero es el fastidio del segundo. Por ende, los fumadores eligen el tipo y la marca de tabaco que te hacen fumar. Más de una vez estoy tentada de preguntar a un fumador del que me llega el humo de su cigarrillo qué marca estoy fumando, para al menos saber qué veneno me trago.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

No lo olvidemos

Se nos viene encima una crisis económica mucho más grave que la pasada de 2008. Parece ser que el Gobierno no lo ve así a juzgar por el optimismo con que su presidente nos habla sobre la situación económica. Tampoco Zapatero vio venir su crisis, pero vino. Feijóo, desde el primer momento en que fue nombrado líder del Partido Popular, habló de la necesidad de hacer pactos de Estado para superarla. En el primer encuentro entre Sánchez y Feijóo, Sánchez le dijo a Feijóo que las derechas solo servían "para estorbar, estorbar y estorbar". Está claro que Sánchez quiere gobernar solo y sin la colaboración de la oposición. No quiere pactos. En la vida política ocurren todos los días muchas cosas que se pueden olvidar al día siguiente porque son intranscendentes. Solo unas pocas que aparecen solo muy de vez en cuando no deben olvidarse y conviene retenerlas en la cabeza. Esta es una de ellas; que ante la crisis económica que tenemos, en el primer encuentro entre ambos líderes, Sánchez haya rechazado al principal líder de la oposición con el que podía haber llegado a acuerdos y pactos de Estado de los que desde el primer momento hablaba Feijóo. Nada más, excepto recordar lo importante que es tener buena memoria.

José Luis Lalmolda. ZARAGOZA

