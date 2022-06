Cartas al director de HERALDO: El Santo Grial y la Corona de Aragón

El Santo Grial y la Corona de Aragón

Otro programa de los buenos en la tele estatal: ‘Los pilares del tiempo’, uno de esos con escáner para comprender los edificios históricos, un formato que ya se ensayó en Aragón TV.

Todos sus episodios son estupendos pero hubo uno que me maravilló: la odisea del Santo Grial (bueno, uno de tantos santos cálices ‘genuinos’ que hay por el mundo) por los territorios aragoneses y valencianos, desde que se lo trajo San Lorenzo a Huesca para después ser custodiado en San Juan de la Peña frente a los musulmanes, llevado luego a la capital del reino y, por último, trasladado a la capital económica de la Corona por Alfonso V. Con la excusa de ese recorrido, visitamos los rincones desconocidos de edificios como los panteones reales oscenses, la Aljafería o la catedral de Valencia (hay que recomendar el episodio dedicado al gótico, en el que la Lonja de Valencia y las catedrales de Barcelona y Gerona hacen llorar al Stendhal que llevamos dentro, presa de su famoso síndrome). Pero si hay algo aún más emocionante que la belleza arquitectónica o lo legendario del asunto, es haber desaprovechado esa alianza entre esas dos culturas tan diferentes como eran la navarroaragonesa y la catalana, que me asombra cómo pudo aguantar trescientos años y que me lleva a preguntarme sobre en qué idioma se comunicaban, cómo comerciaban y se relacionaban, sobre las acciones de guerra que emprendían conjuntamente... Me habría gustado que la historia hubiera ido por otro lado y que la Corona, sin haber perdido la primitiva conexión entre el Reino de Pamplona y el de Aragón, hubiera tratado de tú a tú al de Castilla, haber tenido más peso en la unión peninsular y no someterse a su vecino occidental que impuso como un vencedor sus condiciones y su cultura. Cosa harto difícil considerando el presente, desde luego.

Carlos Sanmiguel Echeverría. TARAZONA

En el comedor escolar

Soy monitora de comedor del Colegio Público Cesáreo Alierta de Zaragoza. Siempre hemos sido la envidia de otros colegios ya que disponemos de cocina propia y hay un personal organizando diariamente un menú para todos. Los niños siempre han comido por clases y con su propio menaje. No existen las bandejas. Y el ‘rato de comedor’ son unas horas en las que comen y juegan al aire libre. Es un periodo diario en el que no hay móviles, tablets ni videojuegos. ¿Qué pasará si se reduce el horario? Pues como habrá que hacer lo mismo pero con una hora menos, los niños tendrán que comer más deprisa. Los más lentos subirán a las aulas sin una ración diaria adecuada. ¿Cómo va a rendir así un niño en clase? Como madres que somos la mayoría nos preocupa muchísimo. ¿Beneficia a los niños esta reducción de horario? Y las familias que tengan que dejar a sus hijos hasta las 5 o que vayan en ruta de bus, ¿les beneficia? En este colegio trabajamos 22 monitores. Hacemos lo posible e imposible para que los niños coman, aprendan, jueguen y sobre todo disfruten. Sabemos cuando están malitos o les pasa algo ya que todos los días estamos con ellos durante tres horas. Así que, si hay una reducción de horario de comedor, habría una reducción de nuestra jornada laboral, con las repercusiones económicas que eso conlleva. Vemos comer, jugar, disfrutar todos los días a los niños. Y cuando toca volver a clase siempre protestan porque el tiempo se les ha pasado volando. Entonces, si el servicio que se está ofreciendo ha funcionado a pesar de la covid, ¿por qué se plantea una reducción de horario de comedor por parte del colegio? ¿A quién beneficia este cambio? Realmente, ¿merece la pena?

Vega Blázquez Ferrero. ZARAGOZA

Servicios públicos eficaces

Hace unos días mi anciana madre (86 años) sufrió un vahído y, como consecuencia del desvanecimiento, una caída en la terraza (patio interior) de mi piso. Estaba sola en la vivienda y no se podía incorporar por sí misma; cuando pudo, dio voces de auxilio. La intentaron ayudar unas vecinas, jóvenes estudiantes, que no pudieron acceder a la terraza. Otra vecina se desplazó a mi oficina, a avisarme. Llamaron a los servicios de emergencia. Acudió una dotación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza. Los policías nacionales accedieron por el tejado de una nave del patio de manzana y mi madre fue atendida por los bomberos-sanitarios. Afortunadamente sus constantes eran buenas, estaba orientada y solo algo dolorida. Quiero dar las gracias a las vecinas y a los funcionarios, policías y bomberos, que auxiliaron a mi madre. Estas situaciones sirven para confirmar que los zaragozanos tenemos la suerte de vivir en una ciudad, región y nación en las que los servicios públicos funcionan y trabajan bien. Los funcionarios cumplieron su misión con diligencia profesional. Observé además el cariño y la delicadeza con que trataron a la anciana. Como ciudadano, gracias.

José-Manuel Aspas y Aspas. ZARAGOZA

Atados a las cosas

Nuestra sociedad prioriza el tener sobre el ser, las cosas sobre las personas, la materia sobre el espíritu, el rencor sobre el perdón, la superficialidad sobre la profundidad, el ruido sobre el silencio, lo superfluo sobre lo necesario, la propiedad sobre la gratuidad, la violencia sobre la paz y al hombre sobre Dios. Las distintas cosas a las que nos apegamos –libros, discos, móviles, ordenadores, dispositivos varios, casas, coches, muebles, dinero, personas, nosotros mismos, etc.– nos atan, nos tiran hacia abajo, no nos las llevaremos al más allá, sino que iremos vacíos de ellas y de nosotros mismos; solo nos quedará la caridad. O no se cree en la vida eterna y pensáramos: comamos y bebamos, que mañana moriremos, y ‘carpe diem’, o quedarán las obras de misericordia: dar de comer, de beber, vestir, visitar al enfermo y al preso, etc. Hemos nacido para ser felices y para ello no necesitamos mucho: una conciencia tranquila, las necesidades básicas cubiertas y un corazón que aun herido lata a ritmo del amor y vuele en busca de la libertad que las cosas no pueden dar.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

El buen humor, receta saludable

El buen humor es una valiosa herramienta. Cuando las turbulencias aparecen en la vida, sacarlo a flote no solo es una estrategia de distracción ante la cruda realidad, sino una opción para mantenerse sano. Los efectos saludables de la risa son una buena receta para aliviar el estrés y la ansiedad que están detrás de muchos ataques cardíacos y accidentes cerebrales. Hay incluso profesionales partidarios de inyectar el buen humor directamente en el campo de la medicina, convencidos del aporte positivo que supone para la mayoría de sus pacientes.

Álex Sánchez Bolsa. ZARAGOZA

