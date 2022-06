Rocco y Kant

Delante de mí, en una terraza del paseo de Calanda, hay una mujer que dejó su juventud atrás hace años.

Se está bebiendo una botella de Ámbar y yo no puedo apartar la vista del tatuaje azul que luce en la parte superior de su brazo izquierdo. Es la cara de un perro y encima está escrito su nombre con letra florida: Rocco.

Pienso en Rocco. Seguro que fue un buen perro, un animal cariñoso, obediente, juguetón y fiel. Me gustaría preguntarle a la mujer cuánto tiempo hace que murió Rocco y si conserva sus cenizas en una urna, como una antigua vecina mía conservaba las de su perra, que se llamaba Katia y era, por cierto, un bicho feo y demoniaco.

Es curioso lo de los tatuajes. Cómo a veces un pequeño símbolo nos muestra la infinidad de circunstancias en la vida de otra persona, la tormenta de detalles que forman la confusión de una biografía humana y por qué nuestra comprensión de los demás es, en el mejor de los casos, ligeramente errónea.

La dueña de Rocco se ha quitado los zapatos y, levantando un poco las piernas, mueve los dedos de ambos pies. El camarero le sirve otra botella de Ámbar y ella le da las gracias, saca la cartera y le paga con un billete de cincuenta que parece recién fabricado.

Hay días, como decía no sé quién, que brillan como un billete a estrenar y días tan apagados como un billete que ha pasado por un sinfín de manos antes de llegar a las nuestras.

Aunque esté en una terraza de las Delicias tomándome un vino blanco y observando al personal, o precisamente por ello, no me olvido en ningún momento de que soy un sujeto kantiano que no para de hacer juicios cognoscitivos, morales y estéticos.