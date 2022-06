Cartas al director de HERALDO: El reencuentro con la barbarie

El reencuentro con la barbarie

Esperemos que no les quede mucho recorrido a Putin y a su sangrienta guerra.

En cualquier caso, su sueño de invadir Ucrania en un abrir y cerrar de ojos ha sido una quimera. Y la brutal invasión no tiene razón de ser. No hay ‘casus belli’. No es verdad que no le hayan dejado otra opción. Ha desdeñado el camino de la diplomacia. Ha ido directamente a aplastar a Ucrania guiado por una personalidad controvertida y no exenta de delirios de grandeza. La Asamblea General de la ONU ha condenado por mayoría aplastante la invasión rusa. Obviamente el Consejo de Seguridad no ha podido hacerlo pues Rusia tiene derecho a veto. La perestroika, la política reformista que se llevó a cabo en la entonces Unión Soviética tras la llegada al poder en 1985 de Mijaíl Gorbachov, se caracterizó por una apertura hacia los países occidentales, liberalización del sistema económico y transparencia informativa. La perestroika precipitó la caída de la Unión Soviética. Borís Yeltsin acabó con el régimen comunista y estableció la economía de mercado. No hay que olvidar en todo este proceso de conquista de libertades el vendaval moral que supuso la actitud del cardenal Wojtyla, después, Juan Pablo II. Pero la democracia ha durado poco. Ahora la barbarie hitleriana engendrada en Putin ha vuelto. El presidente ruso que habla de ‘desnazificar’, no quiere darse cuenta de que el primer nazi es él mismo. Entre las perlas que suelta hay una reciente: "Es imposible aislar a Rusia". Pero, ¿quién pretende hacerlo? En todo este asunto viene como anillo al dedo un pensamiento, que he leído recientemente en el HERALDO, del médico y activista social británico Havelock Ellis (1859-1939): "No hay nada que la guerra haya conseguido que no hubiésemos podido conseguirlo sin ella".

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

El aborto y el silencio

Cuando tenía 19 años, en una clase de conversación de inglés, se planteó el tema del aborto. Eran todo mujeres; yo era el único hombre. Una de ellas dijo que veía bien el aborto en otras mujeres pero que ella nunca abortaría. Decidí dar mi opinión: salvo en casos muy excepcionales, el aborto no puede ser aceptable, porque estamos hablando de dos seres humanos unidos, pero con dos vidas diferentes; no es una mujer que decide desprenderse de una parte de sí misma; es una madre que decide acabar con su hijo antes de nacer. No pude terminar mi argumento. La que había hablado antes me cortó en seco y, de forma muy agria, me dijo que como hombre no tenía derecho a hablar acerca de este tema, que era solo asunto de mujeres porque ellas daban a luz y por lo tanto solo ellas tenían derecho a decidir. Me sentí humillado y avasallado. En una sociedad democrática todo el mundo puede hablar de todo, siempre y cuando sea con respeto. Pero me encontré con que mi condición de hombre me inhabilitaba para opinar. Me lo creí y, durante décadas, mantuve mi silencio. Recientemente he conocido a mujeres que están en contra del aborto, que expresan sus opiniones valientemente y que también son avasalladas e incluso insultadas por ello. Y he comprendido que el aborto es una lucha de algunos por imponer una ideología orwelliana de pensamiento único. Ha sido un lavado de cerebro general que ha conllevado silenciamiento y descalificación de cualquiera que tuviera la osadía de no estar de acuerdo. En aquel episodio, alguien utilizó malévolamente el hecho de ser mujer para silenciarme; la diferencia de género le sirvió de coartada para salirse con la suya. Está prohibido ir a rezar ante los lugares donde se realizan los abortos y es ilegal intentar convencer a una mujer que va a abortar de que no lo haga; incluso se pretende que los padres no puedan decir nada a sus hijas menores si quieren llevar a cabo un aborto. Se quiere blanquear lo que es imposible sostener a través de la moral y la ética. Una de las cosas más perversas que un ser humano puede hacer es matar a un hijo propio cuando más indefenso está.

Luis Ignacio Pérez Navarro. ZARAGOZA

Infracciones sin sanción

Hace unos meses leí en HERALDO que el Ayuntamiento de Zaragoza planeaba aumentar los carriles bici para fomentar el uso de dicho vehículo. Sugiero al señor alcalde que dote a algunos de sus agentes de bicicletas para que –de paso que hacen deporte– observen más de cerca las numerosas infracciones que cometen diariamente algunos ciclistas y ‘montapatines’ y que en la mayoría de los casos quedan sin sanción.

Santiago Solano Martínez. ZARAGOZA

Los gatos del campus

A día de hoy, en Zaragoza, en el campus de la plaza San Francisco de la Universidad, se acosa y persigue, en suma, se maltrata a los gatos que residen allí al retirarles los puntos de alimentación mantenidos durante casi diez años por un voluntario del Ayuntamiento de Zaragoza. Hablamos de una colonia censada y oficial. De repente, ahora sobran los gatos. Fuera gatos del campus. Solución final: matarlos de hambre y sed. Maltrato animal sin disimulo. Así de crueles se las gastan los responsables de la Universidad. Sin dialogar, sin negociar, nada. Intolerancia total. El mundo está lleno de ejemplos donde es posible la convivencia entre personas y gatos, sociedades tolerantes y avanzadas. ¿Vamos a ser nosotros una negativa excepción? Un poquito de tolerancia, buena. voluntad y diálogo, por favor.

Isidro Javier Treceño Carbajal. ZARAGOZA

¿Fallo de protocolo?

En la página 7 de HERALDO del día 1 de junio, se publicó una foto en la que aparecen la delegada del Gobierno en Aragón y la representante de Accem en la sede de la Delegación. Tras ellas, dos banderas, la de España y la de la Comunidad, pero parecen mal colocadas, pues la que ocupa el lado izquierdo del observador es la de Aragón, y a su lado, derecha del observador, la de España. Todo indica que se colocaron mal las citadas banderas. La ley 39/1981, en su artículo 6 Dos b), en referencia a la colocación, dice que la española ocupará el lugar preeminente cuando ondee junto a las autonómicas, y aclara: se entenderá como lugar preeminente y de máximo honor, si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos posiciones que ocupan el centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la izquierda del observador. Es decir, que el observador debe ver a la izquierda la de España y a la derecha la de Aragón. Si en un lugar como la Delegación del Gobierno se cometen estos fallos, no debe extrañarnos que en algunos ayuntamientos catalanes ni siquiera aparezca, y que los marroquíes la coloquen boca abajo. Por favor, más seriedad, aunque parezcan cosas de poca importancia son los símbolos que nos representan a todos los españoles.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.