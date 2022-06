Cartas al director de HERALDO: Variedad de opiniones, muchas ventanas

Variedad de opiniones, muchas ventanas

No sé si hay estadísticas sobre diferencias entre quienes prefieren la lectura y quienes prefieren la televisión.

Si a los habituales a la lectura de libros y prensa les pasa como a mí, entonces hay diferencia, porque apenas veo televisión, pasando de canal en canal, más que pretendiendo encontrar algo, huyendo de casi todo. Pobre mujer, la Pantoja, con lo que la quería España. Hay cadenas que parecen comisionadas, más que por la audiencia, por partidos políticos. Si no la toman con la Pantoja, la toman con el emérito, que también fue querido en España, y en Europa, y dijo allá en América lo que nadie se atrevía a decir: "¡Por qué no te callas!". Esto me trae a la mente dos máximas: "La crítica es la fuerza del impotente" (Alfonso de Lamartine). "No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación" (Confucio). Una cosa es la denuncia de cualquier hecho reprobable y otra la persecución sistemática contra personas e idas, que no acaban de desaparecer por más que lo pretenda la crítica interesada y el colectivo aleccionado. Alguno ya estará pensando que ese colectivo también lo pueden formar los que leen el ‘ABC’ o los que leen ‘El País’, pero en la prensa, por muy inclinada que esté hacia un lado u otro, siempre se cuelan otras opiniones, porque sus muchas secciones, sus muchas firmas ofrecen un amplio espectro casi natural, aunque en unos medios haya más ventanas grandes que pequeñas y en otros sea al revés. Un ejemplo fácil de reconocer: ‘XL Semanal’, con Arturo Pérez-Reverte y Juan Manuel de Prada o Carmen Posadas. Algo parecido sucede en nuestro amado HERALDO, donde podemos encontrar una ventana con la luz y el aire que creemos necesitar, y hasta podemos abrir alguna en esta extraordinaria, sugestiva, entrañable, magnífica sección del lector cartuliento.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Los Stones en el museo

Los Rolling Stones desatan pasiones y expresiones absurdas, como que son eternos, que han hecho un pacto con el diablo o que son sus satánicas majestades. Además, gozan de privilegios como que el Museo Reina Sofía les abra sus puertas en exclusiva y que Mick Jagger se fotografíe junto al ‘Guernica’ de Picasso, a pesar de las recomendaciones en contra. Supongo que los componentes del grupo musical pasearían por el Museo sin un vigilante detrás, como a veces nos pasa a los demás. Aunque también es cierto que en los museos no suele haber mucha vigilancia, y así pasa lo que en el Louvre, donde un hombre lanzó una tarta contra ‘La Gioconda’. Por fortuna, el cuadro estaba protegido por un cristal. La falta de vigilancia en algunos museos sucede porque los visitantes suelen ser muy respetuosos con las obras de arte, no abundan los locos que quieren destruirlas. Tres son los tipos de personas que acuden a los museos: visitantes casuales, que se mueven rápidamente por una galería y no se sienten muy involucrados con lo que ven; visitantes puntero, que muestran un mayor interés en lo que se expone según el pintor o la clase de colección; y visitantes estudio, que examinan a fondo las obras. Una amiga venezolana, cuando visitamos el Prado, impaciente ante la atenta observación de mi compañera en los cuadros de todas las galerías, nos dijo que solo había que fijar la atención en un cuadro de cada sala para no estirar demasiado el tiempo de visita. Un Museo es como un templo cristiano, un lugar de devoción por el arte y la cultura, de reflexión y de mirada a nuestro interior. El respeto ha de ser absoluto. En una exposición a la que acude la gente en masa no te puedes concentrar. Una vez presencié la escena de un abuelo señalando a sus nietos detalles de un cuadro con la punta de su paraguas acercándola peligrosamente a la pintura. Ningún vigilante alrededor.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Por el valle de Izas

Salgo del autobús y entro en la montaña. Me sacudo la rutina que me consolida y me cubro de la ventura que me consume. En el momento en el que piso el suelo, pasa mi corazón a volar. La Cascada de las Divinas, en el valle de Izas, pacientemente nos espera. La sumisa primavera se reclina sobre la rebelde vegetación. El travieso viento tiene ganas de bromas y, sin pedir permiso, agarra de las orejas a algunas hojas del suelo y juega con el pelo del personal presente. En fin, paciencia. Cruzamos el puente sobre el río Aragón, que con frialdad nos mira, pasa y hacia Canfranc se aleja con viento fresco. Giramos a la izquierda y, por pasillos entre columnas, arcos ojivales y de medio punto hechos de arbustos, nos internamos en una inmensa mezquita labrada de hojas platerescas sus paredes. El Coll de Ladrones estira el cuello, nos hace señales desde su colina y nos dice: «¡Aquí, aquí!». Después de despedirnos de él, por la GR-11 que se yergue como una sierpe, por la Canal de Izas trepamos. De repente, salimos de la mezquita arbórea y, de cabeza, nos zambullimos en el vientre de un verde valle y nos hacemos unos largos en un río con destellos de plata. Con ojos como platos caminamos por el seno de gigantescas montañas que, vertiginosamente, a uno y otro lado se alzan. Flores de diferentes especies, pájaros de variados cantos, mariposas de diversos colores, marmotas de agudos gritos y todo tipo de insectos nos dan la mano hasta que llegamos a la flamígera cascada de Las Divinas y allí nos plantamos.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

Desiguales ante la ley

España es un Estado social y democrático de derecho, en el que todos los poderes están sujetos a la ley y al mandato constitucional, que dispone como de obligado cumplimiento cualquier resolución judicial. Sin embargo, este postulado dista mucho de cumplirse por el Ejecutivo cuando repetidamente la Generalitat catalana incumple las resoluciones de los Tribunales, imponiendo sentimientos identitarios y excluyentes sobre el derecho democrático de todos los alumnos a recibir al menos un 25% de materias en castellano. Grave reto a la Justicia que se da ante la más descarada inhibición del Ejecutivo nacional, que por mantenerse en la Moncloa hace dejación de funciones y cercena derechos de los castellanoparlantes, en lugar de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales o incluso aplicar el 155 si, como parece ser, es actualmente la única herramienta válida para hacer cumplir las sentencias al Gobierno catalán. Contrastan con lo anterior las fuertes críticas del Ejecutivo a la Comunidad madrileña por querer revisar el contenido adoctrinante de los libros de Historia, administrados por una lamentable ministra de Educación. ¿Dónde está la democracia de la que presume Sánchez y dónde está la igualdad de los ciudadanos ante la ley? Este Gobierno fomenta desigualdades entre regiones al permitir rebeldías y desacatos.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

