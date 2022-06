Como muchos de mis paisanos, no sé la de veces que he bajado y he subido los más de cien peldaños de las escalinatas de Jaca que unen el popular paseo de Invierno con la zona deportiva.

Desde el balcón superior se admira la silueta de la Peña Oroel, que se dibuja al fondo imponente con personalidad variable. El singular conglomerado en forma de león yacente luce distinto según el sol ilumine las facetas de este majestuoso prisma pétreo. Desde abajo, el graderío se antoja insalvable, sobre todo si lo encaras después de una intensa sesión de patinaje. Y es que estas escaleras están indisolublemente unidas a la antigua pista de hielo, donde aprendimos a patinar varias generaciones de jacetanos. También son muchas las ceremonias de apertura celebradas en estas gradas, como las de los Juegos Mundiales Universitarios de Invierno de 1981 y 1995, los mundiales de patinaje artístico profesional o el Festival Olímpico de la Juventud Europea.

El medio siglo que acaba de cumplir este graderío –los mismos que de no haberse derribado en 2016 hubiera celebrado el viejo pabellón de hielo– da para muchas anécdotas, algunas torceduras y muchas ilusiones. También sus noches esconden algunos romances y pequeñas fechorías. Todo al amparo de unos interminables escalones de piedra que de jovenzanos batíamos con unos patines colgados al hombro en compañía de la pandilla con la que íbamos a compartir otra tarde sobre el hielo.

El ritual de "bajar a patinar", célebre expresión que se incorporó de forma natural al lenguaje de los jacetanos con la popularización del patinaje y otros deportes de hielo, hizo furor entre la chiquillería y comenzaba ya en las entrañables escaleras, que se llenaban de risas y juegos. Existen escenarios urbanos ‘de paso’ que dejan rastro en la memoria. Y este para mí es uno de ellos.

Ahora, coincidiendo con su cincuenta aniversario, van a estrenarse unos modernos ascensores que permitirán salvar en dos tramos los 24 metros de desnivel de esta tribuna cargada de nostalgia. Feliz cumpleaños.