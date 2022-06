Re(d)visar Natura 2000

Del 16 al 18 de mayo se celebraron en Zaragoza unas Jornadas Técnicas Red Natura 2000 organizadas por el Gobierno de Aragón.

Venían al hilo de las tres décadas desde la aprobación de la ‘Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres’, también conocida como ‘Directiva Hábitat en Europa’. No pude asistir, intenté seguir la emisión en directo, pero no lo conseguí. A primera vista, el programa diseñado por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente era muy atractivo. Y probablemente tuvo que ser un éxito.

En teoría, el Gobierno de Aragón presume de su política de conservación de

espacios naturales

Todo estaba pensado para que así fuese y, como es obvio, si había algún trapo que esconder no se iba a enseñar en esa ‘fiesta’. De hecho, el Gobierno de nuestro país, de Aragón, lleva ya bastante tiempo haciendo ingentes esfuerzos por mostrar su ‘apuesta’ por la Naturaleza. Desde enero de 2019 alardea de la ‘Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 2000’. Conviene recordar que "la Red Natura 2000 es el conjunto de espacios naturales protegidos de la Unión Europea, conformada por ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y por ZEC (Zonas de Especial Conservación), eligiendo aquellos enclaves geográficos donde se localizan los hábitats, especies de aves y de fauna y flora silvestres de interés en cada país comunitario, garantizando así la permanencia de la biodiversidad en Europa". Sobre el papel, Aragón es uno de los territorios europeos destacados en estas políticas públicas. Pero una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. No es oro todo lo que reluce.

De hecho, si se trata de revisar cuestiones técnicas respecto de la Red Natura 2000 en Aragón, toca volver a recordar las desacertadas actuaciones que se están tolerando en uno de estos espacios protegidos: Alto Tajo-Muela de San Juan, Montes Universales, Teruel. En ese espacio singular, limítrofe con el vecino Parque Natural del Alto Tajo promovido por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, debería garantizarse la protección que como tal merece. Pese a estar catalogado como ZEPA, como ZEC, además de ser una de las reservas naturales fluviales más importantes de la Península Ibérica los desmanes ambientales son visibles desde hace meses. Y parece que los responsables de nuestra Administración ni lo ven ni quieren verlo.

Pero en los Montes Universales se están permitiendo actuaciones

de explotación forestal que causan un serio daño al medio ambiente

Si usted quiere comprobarlo, vaya y pasee por ese hermoso lugar. Verá que se han talado miles de pinos en la zona de policía del río Tajo. Es decir, en el deslinde del dominio público hidráulico, la zona de servidumbre es "una faja lateral de 5 metros de ancho" y la zona de policía "tiene una anchura de 100 metros", en ambas no se puede intervenir a la brava y sin cuidado. Por eso, es sangrante que el mismo cauce se haya usado como pista de extracción. Ahí se ve que en esos impresionantes pinares naturales se ha intervenido –rompiendo la espesura que elogiaban los antiguos– para convertir el bosque en una masa homogénea tras talas ‘preparatorias’. Y hay más. Alguien no tuvo reparos en hormigonar el cauce construyendo un vado que corta las aguas dificultando que las truchas remonten a sus lugares de procreación aguas arriba. Siguen ahí mismo barranqueras abiertas por las máquinas durante momentos de climatología desfavorable con enorme daño para el suelo. Incluso se ven los despojos, ramas secas, un polvorín con estos calores. ¿Es esto posible en una zona protegida? ¿Quién certifica las actuaciones?

Si se busca el motivo de estos desaguisados no se termina de entender. Quizá los políticos de turno tengan que hacer la vista gorda y no mirar a donde deberían. Quizá quienes deben cumplir con la función de vigilancia tengan instrucciones de obviar estas acciones. Quizá hasta tengan argumentos para saltarse las figuras de protección citadas. Quizá no interese escuchar a la gente del lugar preocupada por su tierra, su vida y su paisaje. Esto no es de hoy ni de ayer. Son muchos meses de inacción institucional o peor, de temeridad o alevosía. ¿Quizá habrá que preguntar cómo se conjuga el verbo proteger o será prevaricar?