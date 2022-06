Cartas al director de HERALDO: Educación en el amor, contra violencia sexual

Educación en el amor, contra violencia sexual

Día sí, día no, nos enteramos de violaciones y agresiones sexuales, cuando no muertes por motivos ‘sentimentales’.

Se necesita una profunda educación sexual para que adolescentes y jóvenes, y también gente madura, vivan la dicha sexual como corresponde. La natural curiosidad infantil sobre el sexo debe recibir respuestas adecuadas a su nivel de comprensión. Aquellas antiguas frases de los padres, como "eso no te importa", "cuando seas mayor ya te enterarás" o "lo que tienes que hacer es estudiar", deben olvidarse para siempre. Con información escasa y deficiente no se puede educar. Los problemas sexuales se originan por el miedo, que, con sus consecuencias de represión-antisexo y obsesión-prosexo, desnaturaliza y pervierte el placer carnal. Decía John Lennon: "Todos los problemas se originan por el miedo; el miedo se cura con amor; pero el amor nos da miedo". El padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, distinguía entre ‘eros’ (instintos de vida-sexo) y ‘thanatos’ (instintos de muerte). En las culturas primitivas, donde la sexualidad es natural, hay menos perversiones sexuales. Sexo y amor deben convivir, amar a alguien es hacerle sujeto activo de tu bienestar y placer, no sujeto pasivo de ellos. No es lo mismo amor físico que lujuria; esta exalta el sexo instintivo-carnal por sí mismo, olvidándose del amor. Las parejas, casadas o no, que unen sexo y amor son castas y puras. El encuentro sexual con cariño y respetando la libertad del otro es algo delicioso. La pareja amor-libertad no conoce el divorcio. Es triste que la sexualidad distorsionada (violación, pederastia, acoso, etc.), haya arruinado miles de vidas. Amar a alguien es aceptarle como es. Solo así surgirán parejas plenas y felices. Nadie es perfecto.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Un Gobierno que produce bochorno

Con Sánchez en la presidencia del Gobierno España va de mal en peor. Causa bochorno ver lo que sucede. El grave deterioro de la economía, la peor gestionada a nivel europeo. Un continuado ataque a las instituciones del Estado, incluyendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, insultados por el presidente en sede parlamentaria. Un Gobierno partido en dos, con los socialistas-sanchistas enfrentados a podemitas. Un presidente cada día más sumiso a los partidos que buscan la destrucción de España, que engaña por sistema y que ni asiste, en Huesca, al Día de las Fuerzas Armadas. En cualquier país democrático ante situación tan caótica lo procedente es convocar elecciones generales. En España tal convocatoria es inviable, dado que quien tiene la facultad de convocarlas ha optado por no hacerlo y mantenerse en el poder hasta el fin de su mandato. Donde sí va a haber elecciones el 19 de Junio es en Andalucía y va a ser ahí donde los electores van a poder dar su opinión, precisamente en la comunidad donde se llevó a cabo el mayor caso de defraudación de caudales públicos con los ERE y que supuso la condena de los expresidentes Chaves y Griñán. Si la decisión es la de no ratificar el sanchismo, la ayuda para el resto de España va a ser muy importante para que haya posibilidad de cambio en un futuro.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

El túnel del tiempo

Hace pocos días se publicaba una información planteando «volver a una Travesía Central por el Pirineo aragonés desde Toulouse», al considerar que era «un elemento clave para el futuro logístico de Aragón y España». En 2004, la Unión Europea estableció una lista de treinta proyectos prioritarios y solo dejó fuera aquella Travesía Central Pirenaica (TCP). A la famosa travesía la llamaron «un túnel», porque no sabían qué travesía era. El comisario de Transportes la tachó de «poco realista». No fue inocente que Toulouse, con el Macizo Central a sus espaldas, figurase como punto de arranque de una línea europea; con ello convirtieron la TCP en una infumable ‘Travesía del Túnel del Vignemale’, famoso túnel que cruzaría los Pirineos en diagonal y por la parte más gruesa de la cordillera. En lo que llamaron ‘el trazado propuesto’, se citaban, solo en la vertiente española, otros ocho túneles, uno de trece kilómetros. Pura confusión que se hizo doctrina. La TCP es un proyecto que en Francia se concibe a muy largo plazo y la reorientan hacia el eje de Burdeos, recogiendo los flujos de la fachada atlántica, el Reino Unido y la gran llanura europea y atravesando el Pirineo por su cintura más estrecha con un túnel entre Accous y Villanúa. Los franceses, la lógica y la economía dejaron fuera, para siempre, aquella TCP.

Carlos García Martínez. JACA (Huesca)

Mariano Gaspar, un ilustre epilense

Mariano Gaspar Remiro (Épila, 1868-1925) cursó en Zaragoza la mayor parte de la carrera eclesiástica, la carrera civil de Filosofía y Letras y gran parte de la de Derecho. Hacia 1890 se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. Fue catedrático de Hebreo en la de La Habana (1892), y al año siguiente en la de Salamanca. En 1898 marchó a Granada, ahora como catedrático de Árabe. En 1909 impulsó la creación del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. En 1913 marchó a Madrid, donde regentó la cátedra de Lengua Hebrea. Asistió al Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebrado en Valencia en 1923, colaboró en la Enciclopedia Espasa, publicó diversos trabajos en el Boletín de la Real Academia de la Historia, y falleció tempranamente, a los cincuenta y siete años de edad, dejando importantes publicaciones relativas a sus especialidades filológicas. Alfonso Gaspar Cuello, sobrino de D. Mariano, fue intelectual y demócrata, alcalde en Épila en la República española. Retomó las antiguas reivindicaciones de hacer escuelas en la villa, ya que tenían unas clases con 170 alumnos. Fue uno de sus logros, gracias al ministro de Agricultura Marcelino Domingo, amigo personal de D. Alfonso. Le escribió una carta el día 26 de marzo de 1932, se construyeron las escuelas, inauguradas en 1935, poniéndoles el nombre de su tío, el prestigioso Mariano Gaspar Remiro, muerto y enterrado en Épila en 1925. Asistieron numerosas autoridades provinciales y regionales. En la inauguración contaron con la presencia de su viuda. Fue un evento multitudinario. Al día de hoy, desaparecido dicho grupo escolar, el nuevo sigue llevando su nombre, Mariano Gaspar Remiro. Gustaba cazar en los montes de Rodanas, distribuyendo el tiempo en tres partes, 8 horas para la caza, 8 para el descanso, las restantes para el estudio. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua y caballero descubierto ante su majestad el Rey Alfonso XIII.

Mariano Remiro Monteagudo. ÉPILA (ZARAGOZA)

