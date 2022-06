Aprender del pasado

Aprendemos de nuestras experiencias pasadas?

En general, los seres humanos mejoramos examinando críticamente los errores que hemos cometido o extrayendo lecciones útiles sobre nuestro comportamiento. Eso no garantiza que no nos equivoquemos, porque el futuro nunca repite de forma idéntica lo que hemos vivido previamente. Con los países ocurre algo parecido. Los traumas, los problemas y las equivocaciones cometidas deberían servir para no repetir errores similares, pero en muchas ocasiones los contextos han cambiado, o simplemente, las decisiones que son más acertadas para el medio o largo plazo colisionan con intereses inmediatos. La situación actual es buena muestra de ello. El ambiente huele a años setenta. Los precios de la energía por las nubes generan elevada inflación. Sabemos lo que habría que hacer, pero las decisiones correctas asustan o algunos no pueden evitar intentar sacar tajada de la situación. La lucha contra la inflación exige un pacto de rentas, para moderar salarios y beneficios. Aunque la anterior crisis económica causada por la elevación de los precios del petróleo se inició en 1973, hasta 1977 los pactos de la Moncloa no encauzaron en España una salida cuyo coste no recayera solo en los de siempre. El ambiente actual no permite atisbar algo similar. La oposición nos asombra pidiendo rebajas de impuestos en un contexto inflacionista y el gobierno dilata trasladar el incremento del coste de la energía a los precios de los bienes, para que la demanda se ajuste a ellos.