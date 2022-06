Cartas al director de HERALDO: Situación de injusticia sanitaria flagrante

Situación de injusticia sanitaria flagrante

Soy paciente de Traumatología del Hospital Royo Villanova.

Ya nos han dicho que en listas de espera Aragón encabeza la tabla nacional y este hospital probablemente sea, en ese aspecto, el número uno en España. En julio de 2019 se me realizó una rizólisis en la columna que no dio ningún resultado y, por tanto, el traumatólogo, de infausto recuerdo para mí, me dijo que había que ir al quirófano. Eso, en agosto de 2019, pero por causas que desconozco tuve que iniciar de nuevo todo el procedimiento, desde médico de atención básica, para que me volvieran a ver en la unidad de columna. En noviembre de 2020 entré en lista de espera quirúrgica. A través de Atención al Paciente solicité que se revisara esa lista de espera y se adelantara, por el motivo antes expuesto, mi operación, pero las respuestas de ese hospital siempre han sido las mismas, ‘manzanas traigo’, haciendo alusión a la pandemia y a que harían lo posible. Llevo por tanto 35 meses esperando y 20 en la lista oficial, y ahora resulta que, como solo hay un cirujano de Trauma en ese hospital, nos derivan al Servet y ya ni siquiera es válida la lista que se puede consultar en internet, que descontaba unas cinco personas por semana y ya, más o menos, sabías que te quedaría algo más de otro año para entrar al quirófano. Pues ahora, ni eso. Las pruebas anteriores ya no valen, por antiguas, y hace unos días me hicieron una resonancia en la que tuve que pedir ayuda para llevarme y traerme por una ciática crónica. Me he visto obligado a comprar una silla de ruedas eléctrica para tratar de salir de ese mundo que uno se tiene que crear aparte de la vida normal, para poder seguir viviendo. Aprovecho para darles las gracias a las personas del Justicia de Aragón que están tratando de ayudarme en esta situación de injusticia sanitaria tan flagrante.

Miguel González. ZARAGOZA

Los estudios de la Laboral

El 30 de mayo, HERALDO publicó el artículo ‘Adiós a la ciudad ideal de las buenas estudiantes’. El autor, entre otras cosas, dice: "Pese a su nombre, las universidades laborales no impartían estudios universitarios, sino BUP, COU y FP". No estaba bien informado, la Universidad Laboral de Zaragoza impartió Ingeniería Técnica Química, Asistente Social (más tarde Trabajo Social), Magisterio e Ingeniería Técnica de Confección Industrial, la primera y única en España, que despertó el interés de la Universidad de Oporto que envió una comisión para estudiar las instalaciones y los planes de estudio. Cuando se hizo la ampliación, se construyó un colegio mayor para estos alumnos. También el resto de las universidades laborales tenían sus estudios universitarios, no así los centros de universidades laborales, que impartían solamente BUP, COU y FP.

José Antonio Perales. ZARAGOZA

La desafortunada expresión de Sánchez

Pedro Sánchez, en sede parlamentaria, llamó ‘piolines’ a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que el Gobierno de Rajoy envió a Cataluña durante el intento separatista del 2017. Se trata de una designación muy desafortunada hacia quienes integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son las que protegen los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, defendiendo la democracia en una parte de nuestra nación. Es una burla y un desprecio que adopte el lenguaje de los que dieron el golpe de Estado. Voces de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han reaccionado a las palabras de Sánchez calificándolas de inadmisibles y una vergüenza. Estas palabras son totalmente desafortunadas y una falta de respeto a los miembros de las Fuerzas de Seguridad. Han dolido a los miles de agentes que pasaron esos meses en Cataluña a bordo del famoso barco. La Constitución española, a las Fuerzas de Seguridad del Estado les fijó en su artículo 104 la misión primordial de velar por el cumplimiento de las leyes manteniendo el orden y la seguridad ciudadana. Nos hemos ido acostumbrando a los insultos que se lanzan algunos de nuestros parlamentarios llamándose de todo, siendo lamentable el espectáculo que dan a los ciudadanos tratando con palabras o frases de forma despectiva a sus rivales políticos. Hay que moderar lo que se dice para no ofender.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

La candidatura olímpica I

El papel del COE. Parece una hipótesis razonable, desde la lejanía, que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), tenga el deleznable comportamiento que tiene con Aragón como pago, uno más, de la Moncloa a los independentistas catalanes, sabiendo además la relación de amistad que mantiene, según he leído, con Pedro Sánchez. Lo que causa perplejidad es la facilidad que tiene el PSOE de pegarse tiros en los pies. Todo para que el ciudadano Sánchez permanezca unos meses más en su trono presidencial. Pero a ver a quién convence a los votantes aragoneses en la próximas elecciones de que no han sido agraviados desde Madrid a fin de que los secesionistas obtengan los Juegos Olímpicos de Invierno ‘de Cataluña’ (que no de España). Propaganda con intereses espurios que no falte. El señor Blanco, valedor del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, no es de fiar y nada bueno podemos esperar de él. Solo me faltaba ver, o leer, el editorial de hace unas semanas de un director de un importante periódico deportivo madrileño, poniéndonos a caldo a los aragoneses por perder «las importantes ventajas que ofrece el proyecto del COE». Resulta enternecedor el súbito entusiasmo de algunos de la capital de España por el sentir catalán. Llegados a estos niveles, lo mejor será echarse a un lado y que con su pan se lo coman.

Gonzalo Iguaz Millán. ZARAGOZA

La candidatura olímpica II

Tozudez y justicia. Colea el tema de los Juegos Olímpicos, que en principio deberían ser acogidos por Aragón y Cataluña a partes iguales. Sería lo más justo y razonable. Pero la parte secesionista del Gobierno catalán no piensa lo mismo, cree que son superiores y quieren llevarse lo jugoso de los Juegos dejando para Aragón las sobras. El Gobierno de Aragón se está defendiendo con uñas y dientes ante tal atropello y ha dejado claro que no habrá Juegos si no hay justicia e igualdad. Méndez Núñez dijo: «Es mejor honra sin barcos que barcos sin honra». La dignidad está por encima de todo. Mal harían el Gobierno y Parlamento aragoneses de ceder ante semejante afrenta. Lo peor es que ha intervenido el COE y se ha inmiscuido la política haciendo presión para que Aragón trague y rebaje sus pretensiones. Los aragoneses llevamos fama de tozudos, leales y honestos. Es mejor seguir siéndolo que no supremacistas y desleales.

Joaquín Palacios Latasa. ZARAGOZA

