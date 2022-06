Creencias sin caducidad

Leo el libro de memorias de Marcello Mastroianni.

Se publicó hace algunos años y es un libro, a diferencia de otros que tengo, que no lo compré. Porque era del padre de una amiga y esta, cuando él murió, tuvo el gesto cómplice y generoso de regalarme varios ejemplares de su biblioteca, los que yo quisiera, y uno de los que elegí fue el de este actor italiano.

Al leerlo, en una primavera dulce y extraña, recuerdo al padre de mi amiga, que le gustaba la cerveza, cenar fuera de casa y no tener el alma cabizbaja, igual que a Mastroianni, que en esas páginas nos confiesa que él cree en la amistad, en el afecto y en los amigos del barrio; pero también nos cuenta en esas páginas, mezclando humor y cariño, que sus padres iban al cine para ver sus películas, donde actuaba con Sofía Loren y Anita Ekberg, aunque su padre se había quedado ciego a causa de la diabetes y su madre era sorda, casi nada, ¡qué pareja en una sala de cine!

Mastroianni y el padre de mi amiga fueron buenos tipos. No siempre sucede. Y a los malos hay que darles un puntapié o incluso más. Lo he visto hace unos días en la basílica del Santo Spirito, de Florencia, donde me asaltó la sorpresa al contemplar La Virgen del Socorro, una obra de Domenico de Zanobi, en la que la virgen atiza con un palo a un demonio peludo, malencarado, feo y matón, provisto de colmillos y de garras. Los demonios existen, por supuesto, y con ellos, que nadie se equivoque, es difícil el diálogo. Sucede ahora con uno que vive en Moscú, ajeno a las creencias de Mastroianni. Trabaja en el Kremlin.