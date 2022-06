Cartas al director de HERALDO: ¿Escasez de trabajadores en la política?

¿Escasez de trabajadores en la política?

Se suceden informaciones sobre la dificultad para encontrar trabajadores, no solo ‘manuales’ sino también ‘intelectuales’, si es que esta clásica y clasista distinción tiene algún sentido, a la que se enfrentan empresas de muy diversos sectores.

Faltan camareros, faltan camioneros, obreros de la construcción, faltan hasta camaradas del metal; y, como sabemos, es difícil contratar a médicos y enfermeros para el medio rural y pronto faltarán también los de cabecera en las ciudades. Y tampoco hay suficientes profesores de Matemáticas o de Derecho. Como decía uno de los columnistas de HERALDO, nos faltan pues manos y cabezas, un fenómeno preocupante. Pero viendo esta tendencia que parece incrementarse y extenderse a cada vez más actividades, lo que de verdad me inquieta es que alcance al sector más fundamental para nuestra sociedad democrática, el de la política: ¿llegará un momento en el que también habrá escasez de políticos? Sería tremendo. Porque, hablando en serio, si no hay bastantes camareros y tenemos que hacer fila para que nos sirvan una caña, o incluso pedir cita previa antes de acudir al bar, pues tampoco pasa nada. Y en cuanto a la sanidad, ya estamos más que acostumbrados a las listas de espera, y no veo que haya por las calles ‘mareas’ de protesta ni que se haya hundido el mundo. Pero ¡qué desastre incalculable se abatiría sobre nosotros si en las Cortes de Aragón, pongamos por caso, no pudiesen completarse los 67 escaños y tuviesen que funcionar, digamos, con apenas 52 diputados y diputadas, o con 35! Y el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿cómo podría cumplir sus funciones si no hubiese manos ni cabezas bastantes para llenar sus 31 concejalías? Se acercan ya nuevas elecciones, tal como van las coas, no extrañaría que hubiese que cazar a los candidatos, y candidatas, con lazo. ¿A que no?

José Luis Cabañero White. ZARAGOZA

Ser maestra

No nací queriendo ser maestra y hasta que estuve segura de querer serlo han pasado varias montañas rusas de inseguridad. Pero las oportunidades te hacen darte cuenta de qué es realmente lo que necesitas en tu vida. Tengo 24 años y soy consciente de que niños y niñas en pleno desarrollo no pueden ser mis amigos, pero para mí van más allá de ser meros alumnos de un colegio, para mí son mis niños, mis chiquis, mis diamantes en bruto. Y cuando los has visto crecer y tú has crecido con ellos, porque ellos son el motor de muchas decisiones, las despedidas se hacen muy duras. Porque cuando no te encuentras te ayudan a buscarte, porque son fieles, reales y sinceros, son puros y verdaderos, son magia y vitamina. Con ellos he vuelto a ser una niña, he crecido y a la vez hemos sido muy valientes y me cuesta mucho dejarles volar, pero es el momento. Hoy han salido los horarios y sedes del examen de oposiciones de maestros, examen al que me presento gracias a ellos, aunque todavía no lo sepan. Resulta que las sedes están en la misma zona donde he sido tan yo y tan feliz y me siento segura, dentro del miedo, porque tendré presente la motivación que me ha llevado hasta ahí. Gracias por ser y estar, algún día entenderéis esta carta, y gracias a las familias por hacerlo tan bien, ¡qué orgullo!

Alba Carod Camazón. ZARAGOZA

‘Abolición’ o regulación

Como apuntó hace unos días mi admirado Guillermo Fatás, el término ‘abolición’ referido a la prostitución resulta erróneo, porque se aplica a la eliminación de la vigencia de una norma. Lo que se plantea sobre la prostitución sería más bien una prohibición, que además tendría efectos negativos en las mujeres a las que se dice defender. El Gobierno que se denomina ‘progresista’, con dicha prohibición condenaría a las principales afectadas (también algunos hombres) a una mayor marginalidad y peligro de caer en redes de trata, y a la falta de protección legal de su vida laboral y personal. Desde el punto de vista del derecho laboral el Estado tiene obligación de regular situaciones que afectan a las personas: las prostitutas deberían estar en un régimen laboral de la Seguridad Social. La actividad que ejercen, el Estado no la considera un trabajo, ya que no lo regula; pero el trabajo no les falta. Desde luego, el ejercicio en la calle es inaceptable por sus resultados sanitarios, laborales, morales y de orden público. Se persigue cualquier actividad económica no autorizada en la calle (manteros, mercadillos ilegales, etc.) y curiosamente la prostitución se permite. Desde el punto de vista fiscal es increíble que dicha actividad no se considere un trabajo o actividad económica; con lo que se generan miles de millones de euros de dinero negro que va a parar a mafias, proxenetas y prostitución de lujo. La dejación de las Administraciones públicas en este tema, siendo injusta e inexplicable, produce la marginación de muchas prostitutas y conculca sus derechos fundamentales. Su regulación supondría la posibilidad de una mejora de condiciones para dejar las calles y la marginación. Ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, ha intentado solucionar el tema (salvo en la despenalización de su ejercicio). Se alega en contra de la regularización el respeto y protección a la mujer, pero creo que se consigue lo contrario, desprotegiendo a las mujeres que ejercen la prostitución y sin conseguir desde luego la tan mal denominada ‘abolición’.

Teófilo Almazán Lahoz. MUNIESA (TERUEL)

El hambre, la otra guerra

El hambre es un arma silenciosa y barata pero mata a millones de personas. La guerra en Ucrania ha disparado el precio del trigo, que en gran medida depende de las exportaciones de Ucrania y Rusia, generando mayor pobreza y hambruna en el este de África. Sentimos el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero las oleadas de generosidad van perdiendo vigor a medida que la piel se oscurece y su habitual drama se va extendiendo lentamente, sin episodios concretos, más allá de la mirada del hambre, huérfana e invisible. Conflictos armados por intereses geopolíticos y ambición llevan a sus gentes a donde no saben lo que quieren. Principales causas que explican por qué el hambre está llevando al límite a millones de personas en el mundo. Es imposible predecir el futuro: vivimos expuestos a cualquier otra plaga o desastre natural que nos pueden cambiar el panorama completamente. Sin embargo, continuar con el rumbo actual de enfrentamientos puede conducirnos a la autodestrucción de la humanidad. Evitarlo es nuestra responsabilidad común. El futuro está en nuestras manos, el planeta Tierra es el único que alberga vida. Esa vida es de una enorme riqueza y belleza, y forma parte de un conjunto inigualable, pero los conflictos armados, prólogos de ambición de poder y dinero, siguen siendo la madre de todas las desgracias que han sucedido y se sucederán.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es