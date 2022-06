Cartas al director de HERALDO: Suma y sigue con la sanidad

Suma y sigue con la sanidad

Y los jefes del Salud siguen sin dar solución, desde sus despachos, a la atención que debiera prestarse a los pacientes, y por supuesto a los profesionales sanitarios.

Leo y escucho, con honda preocupación, la desatención que viene siendo asunto diario entre los pacientes, además del agotamiento de los trabajadores de urgencias que alcanza un nuevo máximo. Debiendo actuar de inmediato, según el documento publicado en el ‘European Journal of Emergency Medicine’. Como paciente sigo sin entender cómo ante un problema acudes a un profesional de Atención Primaria y quizás te derive a especializada para asegurar el diagnóstico y su tratamiento posterior, pero si tardan tres, cuatro o más meses en citarte ante el especialista o realizarte la prueba pertinente, entretanto no hay solución al problema del paciente y por tanto se retrasan el diagnóstico y su tratamiento. Esto es lo que normalmente está ocurriendo, desconozco por cuanto tiempo seguiremos padeciéndolo. También sigo sin entender cómo ha desaparecido la Unidad de Crónicos Complejos, que funcionaba perfectamente, con un excelente cuadro médico y atendía a las personas mayores con patologías crónicas, que derivaba el médico de Atención Primaria al Hospital Miguel Servet, sin pasar por Urgencias y en una mañana se marchaban a casa, en la mayoría de los casos con su problema resuelto. En fin, con la excusa de la covid se suprimió esta Unidad, como tantas otras, y aquí seguimos empecinados en que si algo funciona bien se suprime. Es de esperar que se ponga remedio a ello por el buen funcionamiento de la sanidad pública en Aragón, tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Llevamos demasiado tiempo esperando soluciones no solamente palabras.

Antonio Aísa Royo. ZARAGOZA

Un respeto a Aragón

La sociedad está formada por personas de cultura e ideologías diferentes, pero todos unidos debemos luchar por nuestros problemas cotidianos, como mantener trabajos dignos, darles estudios dignos a nuestros hijos, ahorrar y pagar impuestos. Lo contrario a este sistema político cuyos errores estamos pagando toda la sociedad: subidas abusivas en alimentación, combustibles, impuestos, vivienda, etcétera. Este país no se merece a la casta política llamada progresista. Solo tienen oratoria fácil para vendernos humo. ¿Para qué sirve la tecnología actual si no podemos gastar la luz en lavar, cocinar, planchar, calentarnos en invierno y refrescarnos en verano, etc., por lo caro que nos cuesta? ¿Para qué sirven tantos ministerios si no arreglan nada de los problemas de la sociedad? Como aragonés que soy, el Sr. Lambán merece todo el respeto mío y de los ciudadanos de esta Comunidad por defender los Juegos Olímpicos en nuestro Pirineo y los intereses de Aragón. El Sr. Sánchez debería saber que Aragón merece un respeto por parte de los políticos catalanes, los cuales le pusieron el sillón que ocupa y a los cuales obedece en todas sus peticiones. Que no juegue con cartas marcadas, todo lo tiene acordado y firmado. Unos cardan la lana y otros llevan la fama. Un respeto a esta autonomía que se llama Aragón y a sus ciudadanos.

Manuel Arnal Pérez. BELCHITE

Estudiar Magisterio

Durante estos días, numerosos alumnos han terminado el bachiller y están sumidos en dudas respecto a su futuro profesional. En esta elección, lo más frecuente y manido en nuestra sociedad es ese enfoque materialista en el que predomina un ajuste a las máximas posibilidades lucrativas derivadas de la nota obtenida, y no a un enfoque ético en el que el muchacho o la muchacha se sintiera particularmente útil para el bien común y en consecuencia más feliz por seguir una elección responsable en que la orientación preferente fuera su vocación personal. Ese enfoque ético no es el dominante y sería necesario crearlo desmitificando la mentalidad tecnócrata, para dar espacio a una mentalidad humanista capaz de poner en duda nuestro sistema socio-económico. El comienzo deseable, en la creación de valores que hace años se daba en la familia, ahora, en nuestra sociedad de consumo, apenas se le concede ese lugar de fértil convivencia familiar necesario para cimentarlo. No obstante, desde la familia podría tomar el relevo y desarrollo en los niños y adolescentes desde primaria y secundaria, con un magisterio vocacional de cuidada calidad y reconocimiento social y una remuneración económica de acuerdo con el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio que la más útil y bella profesión merece. Cosa que se está dando en otros países con óptimos resultados. Como hay que dar lugar a la esperanza: conozco casos de alumnos que, pese a todo y con una nota media superior a 9, deciden estudiar Magisterio porque les gusta la enseñanza y les gustan los niños.

Juan José Osácar Flaquer. ZARAGOZA

La final de París

Hace 27 años, cuando la final de la recopa en París, muchos aficionados del Real Zaragoza sufrimos vejaciones y ninguneo por parte de las ‘gendameries’ y similares de nuestra vecina Francia. Nos obligaron a estar a varios kilómetros del estadio donde se jugaba el partido. Cuando, con más de cinco horas de tiempo, acudimos a nuestros autobuses para que nos acercaran al estadio, fuimos introducidos en un descomunal atasco. Nadie consideró que tenían que tener un trato especial con unos pardillos que habíamos puesto nuestra ilusión en ver una final de fútbol. Nos tragamos todos los semáforos de París y bastantes de nosotros saltamos de los autobuses para, con suerte, llegar con el partido apenas comenzado. Como ganamos, todo fue quedando en el olvido, pero hoy me vuelve la amargura sentida en aquel entonces. De hecho, lo nuestro fue anecdótico comparado con el trato que han sufrido los seguidores del Real Madrid y del Liverpool. Pido que Francia y especialmente París no organicen ningún evento deportivo de especial trascendencia en los próximos años.

Francisco José Ruiz Blasco. ZARAGOZA

Cita con el fisio

Está muy cuestionado el tema de las citas en sanidad. Valga el ejemplo del voltante que tengo de derivación a la consulta de Fisioterapia de mi centro de salud por dolores incapacitantes consecuencia de problemas lumbares: la derivación se produce el 20 de abril y la cita es ¡para el 14 de julio! Resultado, he debido ir a un fisio particular. ¿Me lo pagará el Salud? Los políticos, a hablar de gastar dinero en olimpiadas y campos de fútbol. Por cierto, revisen el último Mundial de España y verán qué ‘partidazos’ disfrutamos en Zaragoza. ¿Para eso hace falta gastar un dinero que es necesario para mejorar la calidad de vida de los mayores?

Luis Antonio Vallés Gascón. ZARAGOZA

