Un partido de estrellas (pero no del fútbol)

Hoy en La Romareda se juega una pachanga de fútbol.

Un grupo de amigos y conocidos se reúnen para jugar un partido. Pero son un grupo capaz de reunir a 15.000 personas en el estadio, que además han pagado su entrada, y a muchos otros miles a través de las redes sociales.

No es que jueguen bien al fútbol, de hecho, eso no importa. Lo suyo es contarle cosas a la gente. No se trata de cosas importantes, a veces (muchas) son tonterías, trucos para jugar a un videojuego, partidas en directo, anécdotas,… Lo que surja. Ellos son ‘streamers’, los sucesores de los ‘youtubers’, aquellos que hacían vídeos y los colgaban en Youtube, una especie hoy extinta si no se han sabido reconvertir al directo y las nuevas plataformas. Los ‘streamers’ cuentan las cosas en directo, interactúan con sus seguidores de diversas maneras y llenan esos ratos vacíos que todos intentamos completar en el móvil. Su trabajo tiene que ser agotador porque siempre están ahí, a un scroll de cualquier pulgar.

Estos chicos han venido a enseñarnos lo que le interesa a la gente más joven. Y no son películas, ni series, ni el fútbol, ni misterios sin resolver. Tampoco, noticias. Al final se trata de escuchar a un chaval que desde su dormitorio habla de cosas que les interesan a otros chavales, y lo hace con su lenguaje, sin más pretensión que llenar tiempo y ganar seguidores.

Son los nuevos ídolos. Van a pasárselo bien esta tarde, y miles de personas les quieren acompañar. Nada más. Nada menos.