Dicen algunos que la palabra ‘feria’ proviene del latín ‘feriarum’, días de vacaciones, pero también fiesta del mercado.

Otros afirman que ‘feria’ proviene de la voz árabe ‘farah’, alegría. Si mezclamos ambos orígenes, vemos que la feria es un lugar y un momento de mercado y de alegría.

Estos días los libros salen a la calle para ser comprados, firmados, vendidos, escogidos, leídos. Los parques y las plazas se llenan de puestos en los que lectores y escritores coinciden en un espacio real. En el ficticio se comunican siempre que el lector lo desea. Pero en estos tiempos en los que reina el espectáculo, la presencia de los autores parece primordial aunque no lo sea. No lo es, la agradece mucho el lector, pero aún más el escritor. Sus personajes, sus historias, sus palabras están deseosos de danzar y de dar piruetas en el aire de las emociones de cada lector. Antiguamente, las ferias de animales culminaban en verbenas en las que mozos y mozas se buscaban para algo más que para bailar. De aquellas ferias salía la perpetuidad de linajes. No pretendemos tal en nuestras ferias. Los lectores danzaremos con los personajes que emergerán de la tinta en los mares de papel. Viajaremos con ellos por las secretas galerías de nuestro pensamiento y de nuestra emoción. Amaremos y odiaremos. Reiremos y lloraremos. Y nuestras danzas y nuestros viajes con las palabras se quedarán en la memoria con la misma fuerza que la realidad. Porque si somos verdad, es porque hemos sido y somos ficción.