Cartas al director de HERALDO: El Real Madrid y la cuadratura del círculo

El Real Madrid y la cuadratura del círculo

Acaba de terminar la Champions y el Real Madrid se ha proclamado campeón de Europa por decimocuarta vez.

A simple vista puede parecer algo no anormal, teniendo en cuenta que el mismo equipo ha sido capaz de hacerlo en trece ocasiones más. Pero en esta edición todo ha sido especial, bien podría decirse que casi casi paranormal. Si somos objetivos, algo casi imposible entre futboleros, habremos de convenir en que en las tres últimas eliminatorias ante el PSG, el Chelsea, el Manchester City e incluso en la final ante el Liverpool, el Real Madrid ni jugó mejor que sus adversarios ni atacó o defendió más ni todos los ‘ni’ que ustedes quieran añadir, siempre referido al cómputo total de la eliminatoria, no a momentos puntuales, que los hubo. Pero hay una verdad inexorable e indiscutible, de Perogrullo, que lo cambia todo: siempre gana, repito, siempre, el equipo que más goles marca, y el Real Madrid lo hizo. Parece lógico que los rivales no lo entiendan y que se desesperen una y otra vez al suceder repetitivamente estas llamémoslas anomalías, que no atienden para nada a la razón. Si todo ello ocurriera ante rivales de los de andar por casa, nadie le daría la más mínima importancia, porque al final siempre termina ganando el mejor en la mayoría de los casos. La grandeza está en que sucede ante rivales de su mismo nivel en la actualidad, no ya en épocas anteriores, y a las pruebas me remito con el palmarés de cada uno de ellos. Pero en este deporte esas reglas fijas que rigen nuestros actos cotidianos apenas existen. O, como diría Vujadin Boskov, entrenador que fue no solamente del Real Madrid sino también de nuestro Real Zaragoza, "fútbol es fútbol", es decir, algo así como... la cuadratura del círculo.

José Carlos Utrilla Fernández. ZARAGOZA

Línea ocupada

Siguiendo las instrucciones de Urología para pedir cita telefónica y ser informado del resultado de los análisis solicitados por el urólogo, después de cinco horas intentándolo, entre las 9 y las 14 del 1 de junio, llamando a un total de hasta cinco números de teléfono (centralita del Servet, Consultas Externas, Atención al Paciente, etc.), siempre con el mismo resultado, ‘la línea está ocupada’, tuve que desplazarme al día siguiente para ver si personalmente tenía la suerte de cara y era atendido. ¿Esa es la sanidad de la que debemos sentirnos orgullosos?

José Antonio Martínez Lázaro. ZARAGOZA

Falta de personal

Sorprende que falte mano de obra en determinados sectores cuando la cifra total de desempleados supera de largo los tres millones. Así, sectores como la construcción, la hostelería o el campo no consiguen personal cualificado para cubrir sus vacantes, tanto por la baja remuneración que los empresarios ofrecen como por las duras condiciones laborales. Lo peor es que de seguir al alza el número de puestos sin cubrir, podría poner en riesgo no solo la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas, sino también las inversiones comprometidas para la recepción de los fondos europeos. Debería ponerse en valor la Formación Profesional, con la que la inmensa mayoría de sus titulados encuentran empleo seguro e incluso con salarios por encima de los universitarios. Avisó a navegantes.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Nuevas necesidades

La salud es el aspecto más importante de cualquier persona. Al tradicional cuidado físico se le ha unido la salud mental, junto a los cuidados de personas que a mayor longevidad precisan de más profesionales que las atiendan. En los últimos años el número de mayores de 65 años ha aumentado el 40%, cifrándose en 2020 en 9,4 millones de personas. Esto crea oportunidades para especialistas en cuidados de personas mayores. Pero no tenemos una situación económica en la que pueda ser cubierta esta dependencia por el Estado de bienestar. En diciembre de 2021, había 1.415.578 personas reconocidas oficialmente como dependientes, de las que 193.436 no recibían ninguna prestación a pesar de tener derecho. Pero al ser una competencia autonómica, la disparidad entre comunidades es notoria, con plazos superiores a dos años en reconocer la prestación en algunas de ellas. Esta situación es un lastre, al existir evidencias de que no hay cooperación ni se comparten técnicas, junto a información y resultados entre autonomías. Si algunas comunidades tiene capacidad de resolución, ¿por qué no se comparte con aquellas que tienen dificultades, incluso creando un fondo de compensación? Nuestro país va a la cola en inversiones en materia de salud mental, con 2.800 psicólogos en toda la sanidad nacional, junto a una dotación económica de 100 millones de euros para los cuatro próximos años. España solo invierte en esta materia el 5% del total del gasto sanitario, mientras que Francia o Alemania lo tienen en el 10%. Solo en Atención Primaria la demanda de pacientes que precisan atención en salud mental es del 25%. En resumen, tanto la longevidad como la salud mental están creando demandas sociales muy distintas a las existentes en el pasado siglo. Pero nuestra clase política sigue anclada en aquel siglo XX. Cada vez son más los frentes abiertos en la sociedad española, con unos políticos que se ponen de perfil. Precisamos de una nueva hornada de políticos jóvenes para comenzar a avanzar en digitalización, economía verde, sanidad, energía...

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

El derecho al descanso

Un colectivo de vecinos y vecinas de la calle Valle Zuriza de Zaragoza queremos manifestar nuestras quejas por el mal uso que se le esta dando al potrero situado al lado de la Estación del Norte. No tiene puertas, pero sí tiene un horario que no se respeta, siendo por las noches, de madrugada, cuando se meten al recinto citado a jugar y gritar, originando peleas. Esto supone que los vecinos que tenemos los dormitorios encima, que somos muchos, no podamos descansar. Muchas noches, sobre todo los fines de semana, tenemos que llamar a la Policía. Llevamos varios años con la misma problemática, hace unos meses se mandaron escritos a todos los partidos políticos, asociaciones de barrio y a la junta de distrito. Hemos hablado con la presidenta de la Junta del Arrabal y con el concejal de Urbanismo, porque es de su competencia. A fecha de hoy no tenemos contestación y seguimos sufriendo las consecuencias de la dejadez por parte de las instituciones. Nos parece bien que existan instalaciones para el disfrute del barrio, pero queremos algún tipo de solución para que por las noches se respete el horario y no se generen esas molestias. Sería muy fácil acondicionar el recinto y ponerle las puertas con llaves.

Miguel A. Ramiro Adiego. ZARAGOZA

